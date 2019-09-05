Uzman psikologlar: “Okul değil, tatilin bitmesi çocukları strese sokuyor”

Uzman Klinik Psikolog Funda Es, çocukların okula uyum sürecini kolaylaştırmak için tavsiyelerde bulundu. Çocuk zorlanıyorsa ilk başta bunun sebebini öğrenmek ve onları dinleyerek iletişim kurmak gerektiğini dile getiren Medical Park Ordu Hastanesi psikolog Funda Es, okulu yapması gereken bir görev, gitmesi gereken bir yer gibi baskı kurmamak gerektiğini belirtti. Es, “Onu strese sokan durumları anlamaya çalışmalıyız. Çoğunlukla çocuklar okul dönemiyle birlikte alacağı sorumlulukların farkına varıp bu sorumluluktan kaçmak isteyebilir. Yaz tatili boyunca ders çalışmadıysa öğrendiği bilgileri unutmaktan tedirgin olabilir. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişiminin nasıl olduğu da çok önemlidir, çünkü çocuk kendini yalnız hissediyorsa okula gitmek istemeyebilir. Eğer çocuğun ruhsal bir sorunu varsa çözmek için uzmanla ve çocuğun öğretmeniyle mutlaka iletişime geçilmelidir. Genelde baş edilebilir problemler için çocuğun problemi anlatmasını bekleyin cevapları siz vermeyin, onu dinleyin, sorular sorun, çözüm üretmesine fırsatlar verin. Çocuk, kendi çözümleriyle problemin üstüne gitsin, onu neyin doğruya ya da neyin yanlışa götürdüğünü kendisi deneyimlesin. Bu durum ona problemlerle başa çıkmayı öğretecektir” dedi.

Okul alışverişini birlikte yapın

Yaz tatili alışkanlıklarından çıkıp artık okul düzenine girecek olan çocuk için en zorlayıcı kısımlardan bir tanesinin de erken kalkmak olabileceğini belirten Funda Es sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunun için okul açılmadan birkaç hafta erken yatıp erken kalkmaya başlamalı, evdeki düzende anne babalar da kendini okul rutinine hazırlamalıdır. Aynı şekilde bilgisayar, tablet ve telefonla geçirdiği süreyi de okul açılmadan sınırlandırmak alışma sürecini kolaylaştıracaktır. Bunlara ek olarak okul sürecine uyum için aileler, okul alışverişini birlikte yapmalı, çocuğun zevkine uygun alışveriş yapmaya gayret edilmeli, yaz döneminde yapılan aktiviteler birden kesilmemelidir. Aksi takdirde çocukta bir boşluk oluşacaktır. Okul döneminde de düzenli olarak spor yapabilir, müzikle ilgilenebilir veya ailesiyle yaptığı aktivitelere ailelerin imkanı ve izni dahilinde devam edebilir. Aileler çocukları okula gönderirken sevgi sözcükleriyle ve öperek yollamalı. Uyum sürecinde zorluk yaşayan çocukların aileleri telaşa kapılmasınlar zira bu durum birkaç haftaya kadar normal bir durumdur. Sizin sabrınız, anlayışınız ve gösterdiğiniz ilgiyle bu süreci daha kolay aşabilirsiniz. Fakat alışma süreci 3-4 haftayı geçerse bir psikologdan mutlaka destek almalısınız”

