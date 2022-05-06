Uzman tarihçi açıkladı! ''Böyle bir hamle Rus medeniyetini yok eder''

Rus devlet başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da bir yenilgiyi kabul etmektense bir III. Dünya Savaşı başlatıp nükleer silahlarını ateşleyeceği iddiası bir süredir tüm dünyada konuşuluyor. Uzman bir tarihçi olan Dominic Sandbrook, korku yaratan bu ihtimalin Rus medeniyetinin sonunu getireceğini söyledi. Devlet başkanı Putin'in her ne kadar milliyetçi hedefleriyle meşgul olsa da bu sonucu öngörebilmesi gerektiğini belirten tarihçi, Putin'in ve nükleer savaş söylemlerinin yarattığı kuruntulara dikkat çekti.

BİR SÜREDİR ASKIDA

Nükleer savaş tehdidi, Tuğamiral Chris Parry'nin nükleer savaşın Rusya'yı "ortadan kaldıracağı" uyarısında bulunmasından bu yana zaten bir süredir askıda. Ancak Sandbrook Putin'in Rusya'nın nükleer kuvvetlerini Batı müdahalesine karşı 'özel alarma' geçirerek başladığı bu endişe yaratan söylemlerine endişe verici başka işaretlerin de eşlik ettiğini belirtti.

İNGİLTERE'Yİ YOK EDEBİLİR

Aynı zamanda Kanal1 sunucusu Dmitry Kiselyov'un, bir haber programında, Moskova'nın Rusya'nın Poseidon sualtı insansız hava aracının saldırısıyla İngiltere'yi nükleer bir tsunami ile yok edebileceğini söylediğini hatırlattı. Sandbrook, saldırının gerçekleşmesi ihtimalinin yaratabileceği sonuçlar nedeniyle çok mümkün görünmediğini ancak bunun endişeyi gidermek için yeterli olmadığını da ekledi.



