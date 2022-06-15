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Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

15.06.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik sınavları ile ilgili beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapıldı. Yapılan açıklama sonrası söz konusu sınavlara girecek öğretmenlerin kimler olduğu da netlik kazanmış oldu. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi'nin başvuru sonuçları belli oldu. Birçok kişi arama motorlarında uzman öğretmen sınavları ne zaman olacak sorusunun yanıtına ulaşmak için sorgulama yapıyor. Peki, uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Uzman ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman ve başöğretmenlik sınavları ne zaman, sınav sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

Uzman öğretmenlik başvuru sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada uzman öğretmenlik eğitimlerinin 18 Temmuz-5 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceği, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Temmuz-19 Eylül'de verileceği kaydedildi. Peki uzman öğretmen sınavları ne zaman olacak sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki uzman öğretmenlik sınavları ne zaman, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVLARI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik sınavı da dahil olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Özer, konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Uzman öğretmenlik eğitim programı başvuruları 1 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapıldı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI ŞARTLARI NELERDİR?

MADDE 22- (1) Yazılı sınav, eğitim programı konularından yapılır. Sınav konularının ağırlıkları yazılı sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 23- (1) Yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az altı ay önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Duyuruda; sınava başvuru tarihi, sınavların yapılacağı tarih, sınav konularının ağırlıkları, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile Merkez Sınav Komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir.

(3) Bu Yönetmelikte uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için belirlenen şartları taşıyanlar, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır.

MADDE 24- (1) Yazılı sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

MADDE 25- (1) Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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