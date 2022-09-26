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Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru şartları nelerdir? Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

26.09.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamanın ardından başlayacak. Bakanlık, biten eğitim sonrası sırada başvuru süreci var. Bilindiği üzere sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru şartları nelerdir?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru şartları nelerdir? Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı!

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de bitti. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? MEB uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuru şartları nelerdir?

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

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Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

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UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav ücretinin bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

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