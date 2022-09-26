EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Uzman ve başöğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Uzman ve başöğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

26.09.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları için beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından biten eğitim sonrası sırada başvuru süreci var. Bilindiği üzere sınav Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 81 ilde 19 Kasım 2022 Cumartesi günü yapılacak. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Uzman ve başöğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Uzman ve başöğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Uzman öğretmenlik eğitimleri 9 Eylül'de, başöğretmenlik eğitimleri ise 25 Eylül'de bitti. Peki, uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Uzman ve başöğretmenlik sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

woman-5462074_1920

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu 26 Eylül Pazartesi günü başlayacak 3 Ekim Pazartesi günü ise sona erecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada sınav sonuçlarının 12 Aralık Pazartesi günü erişime açılacağı belirtildi.

laptop-2411303_1280

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sınav ücretinin bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

teacher-1280966_1920

UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

bag-1868758_1920

Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır. Yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlardan eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlar ile aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuru yapabilecektir.

time-5193038_1920

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanlar, cezaları özlük dosyasından silindikten sonra uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecektir. Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ile Bakanlığımız dışındaki kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler de söz konusu yazılı sınava aranan şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabilecektir. Başvuruda bulunacakların şartları taşıyıp taşımadıkları özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce; diğer kamu kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler bakımından ise görev yaptıkları kurumlarca belirlenerek şartları taşıyanların listesi 26 Eylül 2022-03 Ekim 2022 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe/Bakanlığa gönderilecektir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YDS/2 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? 2022 YDS/2 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır?
Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022?Bursluluk parası ne kadar, İOKBS parası kaç TL 2022?
Anahtar Kelimeler:
son dakika Uzman öğretmenlik eğitimi Başöğretmenlik eğitimi uzman öğretmen uzman öğretmenlik sınavı lorelei taron taron
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatili

Kasım ara tatili ne zaman? MEB 2022-2023 ara ve yarıyıl tatili

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

İOKBS Bursluluk sınavını kazananlar ne yapmalı?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı başvuruları ne zaman?

İlginizi Çekebilir

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.