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Uzmandan “burun kanaması” uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Yaz aylarında burun kanaması şikayetlerinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr.

Uzmandan “burun kanaması” uyarısı

Yaz aylarında burun kanaması şikayetlerinin arttığını söyleyen Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, “Sağlıklı bir insanda ve çocuklarda burun kanamaları genellikle kötü bir şeyi işaret etmez” dedi.
Yaz aylarında burun kanamasının arttığını belirten Egesante Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Burak Kocagözoğlu, “Sıcak hava, klimaların havayı kurutması gibi etkenler burun kanamasını kolaylaştırabiliyor. O yüzden yazın daha sık karşılaşıyoruz. Tabii burun kanaması biraz endişe verici. Hastalar genelde buraya endişeyle, kafada soru işaretleriyle geliyorlar. Burun kanamasının kendisinden çok işaret edebileceği hastalıklara ya da ilerleyip ilerlemeyeceğine veya daha kötü bir şeyin habercisi olup olmadığına dair kafalarında soru işaretleri oluyor. Genelde burun kanamaları kötü bir hastalığa işaret etmez çünkü çok nadiren arkasından bir şikayet veya hastalık çıkar. O yüzden çok büyük bir çoğunluğu endişe verici değildir. Hastanın zaten genel fonksiyonları bozuksa, ciddi bir kansızlığı varsa, eşlik eden başka hastalıkları varsa bunları ayırmak lazım. Sağlıklı bir insanda ve çocuklarda da burun kanamaları genellikle kötü bir şeyi işaret etmez” diye konuştu.
Çocukta burun kanaması şikayeti olduğunda ebeveynlerin daha fazla endişeye kapıldıklarını kaydeden Dr. Kocagözoğlu, “Bizim burnumuzun ön tarafında zengin bir damar ağı var. Bu çeşitli durumlarda kanamaya yol açıyor. Bazı insanlarda yapı olarak bu tabaka daha yüzeysel. Yani daha kolay kanıyor. Bunu da biz genetik geçiş olarak adlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İdeal süre 5 dakika”
Hastalardan kaynaklı hatalardan bahseden Kocagözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kanama sırasında burnun üst kısmı yani kemik kısmına baskı yapılıyor. Bu hiçbir işe yaramaz, çünkü burnun kanayan kısmı ön taraftır. Yani burnun yumuşak kanatlarına iki parmağımızla baskı yaparsak genelde tamponlar ile de kanamayı durdururuz. Kanamayı durdurmak için uygulanacak ideal süre 5 dakikadır. Eğer biz 5 dakika sabır edersek 2 dakika sonra kontrol etmek için baskıyı bırakmazsak kanama büyük ihtimalle durur.”

“Kafayı öne ya da arkaya eğmek fark etmiyor”
Burun kanaması sırasında kafayı öne ya da arkaya eğmenin kanamayı durdurmak için fark taşımadığını ifade eden Dr. Kocagözoğlu, kafa arkaya eğildiğinde genze doğru bir kanama olacağını, bu kanamanın da öksürerek ya da tükürerek çıkartılabileceğini söyledi. Söz konusu durum her ne kadar endişe verici bir görüntü olsa da herhangi bir soruna yol açmadığını dile getiren Kocagözoğlu, “Eğer bir şey yapılacaksa hafif öne doğru durmak, kanın önden akmasını sağlamak gerekir” bilgisini verdi. Dr. Kocagözoğlu, burun kanamasının genellikle endişe duyulacak bir duruma yol açmadığını ancak yine de bir uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Uzmandan “burun kanaması” uyarısı

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