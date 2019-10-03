Uzmandan korkutan İstanbul depremi açıklaması! Bir uyarı da İzmir'e

Mühendislik Jeolojisi Derneğinin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu (MÜHJEO 2019), Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Sempozyumun açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdinç Duru, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yahya Tülek, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Remzi Karagüzel, jeoloji alanında çalışmalar yapan sempozyum katılımcısı akademisyenler, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, özel sektörden firma temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine İstanbul ve Marmara Denizi depremleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Japonya Okinawa eyaleti Ryukyus Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aydan, depremin Marmara Denizi içinde meydana gelmesinin İstanbul için bir şans olduğunu söyledi.

Son dakika! Akdeniz'de deprem "İKİ PARÇA OLARAK KIRILIRSA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 7.2, YEKPARE KIRILIRSA 7.4-7.5 CİVARINDA OLABİLİR" Jeolojik olarak bakıldığı zaman deprem konusunda İstanbul’un şanslı olduğunu aktaran Aydan,

“Türkiye’de ki yer kabuğu hareketleri düşünüldüğünde İstanbul bulunduğu kısım fayın taban bloğu, İstanbul taban bloğundadır. Tavan bloğunda ki yörelere göre mesela aynı bir depremde tavan bloğunda ki ivme taban bloğundan yüksek olacak. O yönden İstanbul biraz şanslı. Fakat İstanbul’da geçen gün meydana gelen depremin büyüklüğü orta büyüklükte, küçük bir deprem ve İstanbul’da eğer Marmara Denizi’nde bundan sonra bir deprem olgusu olacaksa iki tane parçanın kırılması söz konusu. Bu iki parça yekpare de kırılabilir. Eğer bu iki parça olarak kırılırsa depremin büyüklüğü 7.2 yekpare kırılırsa 7.4-7.5 civarında olabilir ve oluşturacağı İstanbul’da fayın kalıcı deformasyonuna bağlı ben pek bir hasar beklemiyorum” diye konuştu. İzmir için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! "1999 DEPREMİNİ YAŞADIK AMA PEK DERS ALMIŞA BENZEMİYORUZ" İstanbul’da meydana gelen son depreme bakıldığı zaman 1999 depreminden ders alınmadığını ve üniversite, hastane binaları gibi yapıların zarar görmesinin kabullenilemez olduğunu kaydeden Aydan şunları söyledi: