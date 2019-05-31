Uzmandan, ramazan sonrası beslenme uyarısı

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, ramazan ayında oruç tutan kişilerin Ramazan Bayramı'na girdikten sonra beslenmelerine dikkat etmeleri ve kademeli olarak beslenmeyi artırmaları gerektiğini söyledi.

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin normal beslenme düzenlerinden bambaşka bir düzene geçiş yaptıklarını söyleyen Sabancı, "Ramazan öncesinde ortalama 4 saat arayla beslenme düzeni oluşturulmuşken ramazan ayında sahur ve iftar arasındaki fark 16-17 saatlere çıkmakta, uyku düzeni değişmekte ve su tüketimi ciddi oranda azalmaktadır. Bu düzen vücudun işleyişini değiştirmekte, metabolizma özellikle uzun süreli susuzluktan olumsuz etkilenmektedir" dedi.

'KÜÇÜK PORSİYONLAR TERCİH EDİN'

Bir ay boyunca oruç düzeniyle beslenen kişilerin eski beslenme düzenlerine dönerken dikkat etmesi gereken birçok husus olduğunun altını çizen Eliza Sabancı, şöyle konuştu:

"Beslenmelerini 3-4 saatte bir yapmalılar. Özellikle küçük porsiyonlar halinde yemek yemeleri gerekir. Tüketilecek ürünlerde lif oranının yüksek olması vücudu rahatlatır ve farklı bir düzenden çıkan metabolizmayı şoka uğratmaz. Su tüketimi de önemli bir konu. Günde 2- 2,5 litre su tüketmenin yanı sıra bu miktarı yayarak içmek en doğrusu. Bu öneriler yanı sıra haftada 3-4 gün 40-45 dakika yürüyüş ile uyku düzeninin yeniden sağlanması desteklenmeli ve böylece sahur düzenine alışmış vücut normale dönmelidir."

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