Uzmanı açıkladı! Balıkesir için büyük deprem uyarısı

2 bin yıldır kırılmayan Balıkesir-Gökçeyazı Fayına dikkat edilmesi uyarısında bulunan Aykan, “Bizim özellikle bu bölgede Balıkesir- Gökçeyazı Fayının tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Balıkesir- Gökçeyazı Fayında yapılmış olan Jeolojik -Paleosismolojik çalışmalar sonucunda, bu fayda M.Ö. 850’ye kadar 4 paleodepremin geliştiği, deprem tekrarlama periyodunun 1000 yıl olduğu, fayın 2 bin yıldır kırılmadığı ve kırıldığında 6,5 üzeri 7,2 büyüklüğe çıkabilecek deprem üretme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Bu yüzden Balıkesir-Gökçeyazı Fayının tehlikesine dikkat çekmemiz gerekiyor. Ülkemizde sadece Marmara Denizinde, Balıkesir’de büyük bir deprem olmayacak, ülkemizin herhangi bir yerinde, her an 7 üzeri büyüklükte deprem olabilir. Çünkü; MTA’nın diri fay haritasına baktığımızda Mw=5,5 ve üzeri deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay var ve bu faylar örümcek ağı gibi ülkemizi kaplamıştır. Ülkemizin bu deprem gerçeğinden yola çıkarak, ülkemizin her bölgesine özgü ve o bölgenin sorunlarını çözmeye yönelik deprem risklerinin azaltılması planlarının yapılması gerekmektedir” dedi.

Kaynak: İHA