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Uzmanı açıkladı: Bu hata libidoyu öldürür

09.11.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sağlık alanında uzmanlaşmış olan bir doktor, yaptığı araştırmayla ilgili sonuçları paylaştı. Sonuçlar sonrası ise seks hayatıyla ilgili tedirgin olanlara tavsiyeler verdi. Dr. Peter Stahl, erkeklerin sıklıkla ne kadar seks yaptıkları veya yapmadıkları konusunda endişelendiğini söylüyor. Cinsel ilişkiye girme sayısının önemli olmadığını söyleyen Dr. Stahl, kişilerin seks hayatında kendilerine baskı kurmamaları gerektiğini belirtti.

Uzmanı açıkladı: Bu hata libidoyu öldürür

Uzman ürolog olan Dr. Peter Stahl, sürekli gündemde olan cinsel ilişkiye girme miktarı hakkındaki sorularla ilgili açıklamada bulundu. Dr. Stahl, “Erkekler "normal" miktarda seks yapıp yapmadıklarını bilmek istiyor.” diyor.

KENDİNİZİ BASKILAMAYIN: LİBİDOYU ÖLDÜREBİLİR

Baskı altında cinsel yaşamın, olumsuz etkiye neden olabileceğini söyleyen Dr. Stahl, özellikle erkeklerin kendilerine çok fazla baskı yaptığını söylüyor. İnsanların çok fazla seks yapması ve belirli seks türleri olması gerektiğine dair fikirler olduğunu belirten Dr. Stahl, bunlar olmadığı zaman hayal kırıklığı ve stresle sonuçlanabilir ve bu da libidoyu öldürebilir.

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NORMAL DİYE BİR ŞEY YOK

Dr. Stahl, 2022 yılında yapılan beş bin kişinin katıldığı anket sonuçlarını açıkladı. Dr. Stahl, "Örneğin, ankete katılanların %75'i diğer insanların haftada bir kereden fazla seks yaptığını düşündüklerini söyledi, ancak ankete katılanların yalnızca %54'ü gerçekten bu kadar sık seks yaptığını bildirdi. Ankete katılanların sadece %22'si daha fazla seksin cinsel yaşamlarını iyileştireceğini söyledi. Bütün bunlar, aktarmaya çalıştığım mesaja inanılırlık katıyor: Normal diye bir şey yok ve karşılaştırmalar konusunda endişelenmenize gerek yok.”

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Dr. Stahl, iyi bir cinsel yaşam, her iki eşin de mutlu, tatmin olduğu ve açıkça iletişim kurduğu bir yaşamdır. Konu seks olduğunda fiziksel olanı psikolojik olandan ayıramayacağınızı öğrendim. Bir ürolog olarak, bir erkeğin erektil disfonksiyonunu tıbbi olarak tedavi edebilirim ama aynı zamanda onu seks terapisi gibi başka kaynaklara da yönlendirebilirim” diyor.

ENDİŞELERDEN UZAK DURUN

Herkesin seks hakkında daha az endişelenmesi gerektiğini belirten Dr. Stahl, bunun yerine, kendi pozitif cinsel yaşamlarını yaratmaya odaklanılması gerektiğini belirtiyor.


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