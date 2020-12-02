HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

02.12.2020 11:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzmanı açıkladı! Bu kan grubuna sahip olanlar koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Yapılan araştırmalar koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. ABD’de yapılan bir araştırmanın sonuçları ilgili bilgiler aktaran İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, "0 kan grubundaki kişiler koronavirüsü daha hafif, B kan grupları ise ağır geçiriyor, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıyor. Ancak hangi kan grubuna sahip olursak olalım, tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde önemli bilimsel veriler de ortaya çıkıyor. Bunlar arasında New York'taki Columbia Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmada koronavirüs ile kan grupları arasındaki bağlantı öne çıktı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Kaya, 0 kan grubundaki kişilerin koronavirüsü daha hafif, B kan grubundakilerin ise ağır geçirdiğini belirterek, kan grubu AB olanlarda ise can kaybı veya yoğun bakım sürecine daha fazla rastlanıldığını söyledi. Uzm. Dr. Betül Kaya, kan gruplarının koronavirüsten koruyucu bir yönü olmadığını vurgulayarak uyarılarda bulundu.

'A GRUBUNUN YAKALANMA ORANI YÜKSEK, B GRUBU AĞIR GEÇİRİYOR'

Kan gruplarıyla ilgili yapılan araştırmalarda ortak verilerin ortaya konduğunu ifade eden Uzm. Dr. Kaya, A kan grubundaki kişilerin koronavirüse yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu, B kan grubundakilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirtti. AB kan grubuna sahip kişilerde ise can kaybının fazla olduğunun belirlendiğini ifade eden Uzm. Dr. Betül Kaya, “0 kan grubu olan kişilerin koronavirüs salgınını daha hafif atlattığı ortaya çıktı. Ama bu, 0 kan grubuna sahip kişilerin koronavirüse yakalanmayacağı anlamına gelmiyor. Şunu unutmamak lazım, hangi kan grubuna sahip olursak olalım tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke olduİngiltere Covid-19 aşısına onay veren ilk Batılı ülke oldu

Uzm. Dr. Betül Kaya, “Koronavirüs enfeksiyonunun ilk ortaya çıktığı dönemlerde yaşlı ve kronik hastalığı olanlarda hastalığın ağır seyrettiği düşünülüyordu. Ancak genç ve kronik hastalığı olmayan kişilerin de hastalığı ağır geçirdiği görüldü” diye konuştu.

'D VİTAMİNİ KORONAYLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ'

Yine yapılan araştırmalarda insanların D vitamini seviyelerinin de koronavirüse yakalanmama ve atlatmada etkili olduğunun belirlendiğini söyleyen Uzm. Dr. Kaya, D vitamininin solunum yolu enfeksiyonlarında koruyucu bir rolü olduğunun altını çizerek “D vitamini, bağışıklık sistemini düzenleyici ve iltihap azaltıcı etkisinden dolayı solunum yolu enfeksiyonlarında sıklıkla kullanıyor. Koronavirüs enfeksiyonlarında da hastaların D vitamini seviyelerinin ne düzeyde olduğu araştırıldı. D vitamini seviyesi 30 nanogram/mililitre üzerinde olan hastaların koronavirüsü daha hafif atlattığı belirlendi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
İstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesiİstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi
e- Devlet çöktü mü?e- Devlet çöktü mü?

En Çok Okunan Haberler

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

Piramitlerde çektiği fotoğraf yüzünden gözaltına alındı

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcının acı günü! Sosyal medyadan duyurdu

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Türkiye'de korona kabusu! Günlük ölü sayısı 190'la zirvede

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

Kısıtlamaya uymayan kardeşler terör estirdi: 3 polis yaralı

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

Bakan Akar'dan Ali Mahir Başarır'a sert tepki: Akla ziyan bir husus

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

AVM'lerde HES kodu uygulaması: Erken saatlerde sıra oluştu

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

Gece vakti ekipleri alarma geçiren ’Annem öldü’ ihbarı asılsız çıktı

Gece vakti gelen ihbar ekipleri alarma geçirdi ama...

Mardin'de yürek yakan olay! Koronavirüsten ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş

Mardin'de yürek yakan olay! Koronadan ölmeden 2 saat önce...

İstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi

İstanbul'da toplu ulaşıma 'kısıtlama' düzenlemesi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.