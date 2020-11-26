Uzmanı açıkladı: Depremde hayat kurtarıyor

İzmir'in Seferihisar açıklarında, 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda enkazı altında kalan çok sayıda kişi, cep telefonları ile yakınlarını arayıp, bulundukları yeri tarif etti. Böylelikle AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmalarını bu yerlerde yoğunlaştırdı. Cep telefonlarının sinyalleri ya da yazılan mesajlar pek çok canı kurtardı.

Depremden sonra, cep telefonları için geliştirilen ve yüksek ses çıkarmaya yarayan uygulamalara da talep arttı. Bu uygulamalar sayesinde, kişiler enkaz altında kalırsa tek bir düğmeye basarak, düdük sesi çıkarabilecek.

'CEP TELEFONLARI BİZİM İÇİN KURTARICI OLABİLİR'

Depreme hazırlık olarak, herkesin cep telefonları şarjını sürekli dolu tutması, yardımcı uygulamaları yükleyip denemesi gerektiğini öneren İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kutluhan Erol, "Cep telefonlarımız bizim için kurtarıcı olabilir. Onları yakınımızda bulundurmak, şarjlarını kontrol etmek önemli. Bu dönemlerde telefonlarımızı gereksiz yere kullanmayıp, konuşmalarımızı kısa kesmeliyiz. Konuşmaları telefon hatları yerine, internet servisleri kullanarak yapmak sistemin üzerindeki yükü azaltacak ve daha fazla insanın yararlanmasını sağlayacaktır. Çocuklar da cep telefonlarını kullanmayı bilmeli. Çünkü anne babaları erişemedikleri durumlarda onlar erişmek zorunda kalabilir. Bu uygulamaları kullanmayı öğrenmeli. Bu süreçte kullanabilecekleri uygulamaları önceden indirip, çevresindekilere göstermeliler" dedi.