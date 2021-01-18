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  4. Uzmanı açıkladı! İşte karda düşmeden yürümenin kuralları

Uzmanı açıkladı! İşte karda düşmeden yürümenin kuralları

18.01.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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Uzmanı açıkladı! İşte karda düşmeden yürümenin kuralları

Karda güvenli yürüyüşün bazı kurallarını açıklayan Prof. Dr. Murat Altay, "Uygun ayakkabı giyin, küçük adımlar atın, ellerinizi cepten çıkarın, dizlerinizi bükülü tutun, güneş gözlüğü takın, kulaklarınızı açık tutun, ıslak zemine ve bina girişlerine dikkat edin, kestirme yollardan kaçının" dedi.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Murat Altay, “Karlı havada yürüyüş keyfinin tehlikeli sonuçları olabilir. Kış havasında ve zemin karla kaplı olduğunda, mevsimin güzelliğinin tadını çıkarmak için yürüyüşe çıkmaktan daha güzel bir şey yoktur. Öte yandan, kışın dışarı çıkmak zor ve tehlikeli olabilir. Dondurucu yağmur, buzlu yüzeyler ve kar yığınları yayalar için tehlike oluşturabilir. Yürürken kayma ve düşme, çok sayıda yaralanmaya neden olur ve yaralı kişinin yaşam kalitesini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

“UYGUN AYAKKABIYLA KÜÇÜK ADIMLAR”

Basit önlemlerle kışın açık havada yürümenin daha güvenli hale getirilebileceğine dikkati çeken Prof. Dr. Altay, şu tavsiyelerde bulundu:

“Öncelikle uygun ayakkabı giyin. Uygun ayakkabılar tüm ayağın zeminin oturmasını sağlamalı ve tabanında görünür çıkıntılara sahip olmalı. Pürüzsüz, düz tabanlı ve ağır ayakkabılardan kaçının. İkinci olarak da kar veya buzda yürürken küçük adımlarla, penguen tiplemesi dediğimiz şekilde yürüyün. Hafif derecede öne doğru eğilin. Bu sizin gövde ağırlık merkezini hafif öne alınmasına yol açacaktır. Merdivenden inerken, korkulukları sıkıca tuttuğunuzdan ve her adımda ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere bastığınızdan emin olun."

“ELLERİNİZİ CEPTEN ÇIKARIN”

Her an düşecek gibi hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Altay, “Ellerinizi cepten çıkarın. Düşmeye hazırlıklı olun. Eğer düşerseniz, uyluk, kalça ve omuzunuza sıralı temaslarla düşün. Kendinizi desteklemek için uzanmış kolları kullanmaktan kaçının. Dizlerinizi biraz bükülü tutun. Bu, ağırlık merkezinizi yerden daha düşük tutacak ve bu da vücudu daha da dengeli olmasını sağlayacaktır. Görmek ve görülmek için aksesuar kullanın. Karın yansıtıcı ışığında görebilmeniz için güneş gözlüğü takın. Ayrıca, sürücülerin sizi kolayca görebilmesi için parlak bir palto veya eşarp kullanın. Duyabildiğinizden emin olun. Çevreyi görmek önemli olmakla birlikte, yaklaşan trafiği ve diğer sesleri duyabildiğinizden de emin olmak istersiniz. Yaklaşmakta olan trafiği veya kar temizleme ekipmanını duymanızı engelleyebilecek müzik dinlemekten veya sohbet etmekten kaçının” şeklinde konuştu.

“NEYİN ALTINDA YÜRÜDÜĞÜNÜZE DİKKAT EDİN”

Yolda yürürken sadece zemine değil havaya da bakılması gerektiğine dikkat çeken Altay, “Islak kaldırım (siyah buz) olarak görünebilecek ince buz tabakaları için dikkatli olun. Genellikle sabahları, gölgeli noktalarda veya gün boyunca güneşin parladığı alanda eriyen kar gece donarak buz haline gelebilir. Binaya girerken dikkatli olun. Okul, iş, alışveriş merkezi gibi varış noktalarınıza geldiğinizde, binaya girerken yere baktığınızdan emin olun. Zemin erimiş kar ve buz ile kaygan olabilir. Ayakkabılarınızdaki karı temizleyerek bina içine girin. Bina içindeki pürüzsüz zemin kaymanıza neden olabilir. Kestirme yollardan kaçının. Aceleniz varsa kısa yollar iyi bir fikirdir ancak yerde kar ve buz varsa kötü bir fikir olabilir. Bu kestirme yollar daha az kullanıldığından kar ve buz temizlenmesi genellikle yapılmamaktadır. Bu durum sizi tehlikeye atabilir. Son olarak yürüdüğünüz yerin yukarısına bakın. Neyin altında yürüdüğünüze dikkat edin. Çatı ya da tentelerde eriyen kar veya buz aşağıya düşerek yaralanmalara neden olabilir” diye konuştu.

İHA

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