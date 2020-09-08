Uzmanı açıkladı! İşte uzun vücut kıllarının nedeni

Vücudumuzda bu uzun ince davetsiz misafirlerin varlığını biliyoruz. Nereden geldiklerini araştırmaya koyulduk.

Birçoğumuz bu deneyimi yaşamış olsak da, vücudumuzda bulduğumuz bu rastgele uzun ince kıllar için belirli bir terim yok ancak, bu fenomeni açıklayan teoriler var. Dermatologlar, anormal derecede uzun tek kılların, hormonal ve genetik faktörlerden kaynaklandığını öne sürüyor.

Birtakım mutasyonlar, bazı "seçilmiş" kıl köklerinin, kılın aktif olarak büyüdüğü anajen fazda daha uzun süre kalmasına izin veriyor. Sonuç olarak, bu yalnız folikül daha uzun bir kıl çıkaracak şekilde daha fazla zamana sahip oluyor. Çene veya T bölgesi gibi farklı yerlerde meydana gelen hormonal dalgalanmalar da bu saç anormalliklerini tetikleyebilir. Bu kıllar sizi rahatsız ediyorsa, cımbızla koparabilirsiniz.

Vücudumuzda bu anormal derecede uzun kılları aniden bulan bazılarımız, bu tüylerin bir gecede uzadığını hisseder ancak, bu sadece bizim algımız olabilir. Bu tüyler çok incedir ve cildimizin rengine yakındır ve "normal" kıllarımıza kıyasla neredeyse hiç fark edilmezler. Bu yüzden bu tüyleri bulmamız bazen uzun zaman alabilir ve fark edilmeden uzamaya devam ederler.



