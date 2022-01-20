Uzmanı açıkladı: Kötü kokulu gaz çıkarmadan sonra kör kalabilirsiniz!

ABD’li plastik cerrah Anthony Youn, gaz çıkarma sonrasında kötü kokuya maruz kalanların sağlıkları açısından tehlike yaşayabileceklerini belirtti. Hatta bazen kötü koku yüzünden kör kalabileceklerini bile söyledi.

Dr. Youn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sert bir gaz çıkarma eyleminden sonra ortaya çıkan kötü koku yüzünden yaklaşık 3 dakika boyunca kör olduğunu iddia eden bir takipçisine yanıt verdi.

Paylaştığı videoda, kötü kokunun nasıl kör edebileceğini açıkladı. Dr. Youn, "Bu pek olası olmasa da maruz kaldığını koku son derece keskin ise, büyük miktarlarda hidrojen sülfür içerebilir. Çalışmalar hidrojen sülfürün kan basıncını düşürmede çok etkili olduğunu gösteriyor. Eğer [gaz çıkarma] merkezi retinal artere giden kan basıncını düşürürse, teorik olarak kör olmanıza neden olabilir." Dedi.

Uzmanlar sağlıklı bir insanın günde 14 kez gaz çıkardığını söylerken, gaz tutmanın ise sağlığa çok zararlı olduğunu belirtmişti.



