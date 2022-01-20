HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı açıkladı: Kötü kokulu gaz çıkarmadan sonra kör kalabilirsiniz!

Uzmanı açıkladı: Kötü kokulu gaz çıkarmadan sonra kör kalabilirsiniz!

20.01.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sindirim sisteminin rutin bir eylemi olan gaz çıkarma sizi kör bırakabilir. ABD’li plastik cerrah Anthony Youn, TikTok hesabından kendisine gelen bir soruyla ilgili video yayınlandı. Takipçisinin iddiasına göre; eşinin kötü kokulu gaz çıkarması sonrasında yaklaşık 3 dakika kadar geçici körlük yaşadı. Anthony Youn, bunun çok nadir de olsa yaşanma ihtimali olduğunu açıklayarak anlattı.

Uzmanı açıkladı: Kötü kokulu gaz çıkarmadan sonra kör kalabilirsiniz!

ABD’li plastik cerrah Anthony Youn, gaz çıkarma sonrasında kötü kokuya maruz kalanların sağlıkları açısından tehlike yaşayabileceklerini belirtti. Hatta bazen kötü koku yüzünden kör kalabileceklerini bile söyledi.

Ekran Alıntısı

Dr. Youn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sert bir gaz çıkarma eyleminden sonra ortaya çıkan kötü koku yüzünden yaklaşık 3 dakika boyunca kör olduğunu iddia eden bir takipçisine yanıt verdi.

Yapsanız dert yapmasanız dert! Gaz sancısına ne iyi gelir? Bunları bileseniz iyi olurYapsanız dert yapmasanız dert! Gaz sancısına ne iyi gelir? Bunları bileseniz iyi olur

Paylaştığı videoda, kötü kokunun nasıl kör edebileceğini açıkladı. Dr. Youn, "Bu pek olası olmasa da maruz kaldığını koku son derece keskin ise, büyük miktarlarda hidrojen sülfür içerebilir. Çalışmalar hidrojen sülfürün kan basıncını düşürmede çok etkili olduğunu gösteriyor. Eğer [gaz çıkarma] merkezi retinal artere giden kan basıncını düşürürse, teorik olarak kör olmanıza neden olabilir." Dedi.

iStock-910793586

Uzmanlar sağlıklı bir insanın günde 14 kez gaz çıkardığını söylerken, gaz tutmanın ise sağlığa çok zararlı olduğunu belirtmişti.

Beyaz saçları yok etmenin en doğal yolu! İşte mucizevi karışımBeyaz saçları yok etmenin en doğal yolu! İşte mucizevi karışım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
Geceleri uyanıp su içmek büyük bir problemin habercisi olabilirGeceleri uyanıp su içmek büyük bir problemin habercisi olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Survivor'da ilk veda! Elenen yarışmacı belli oldu

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Son dakika haberi: İsmail Kartal sosyal medyayı yıktı! Maç sonunda gözleri doldu

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kar etkisini hiç kaybetmedi! İldeki herkese 'sokağa çıkmayın' çağrısı yapıldı

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Kabine sonrası kritik sözler! 'Davet ediyoruz'

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı

İş adamına sokak köpekleri saldırdı! Bakırköy'de dehşet anları

İş adamına sokak köpekleri saldırdı! Bakırköy'de dehşet anları

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.