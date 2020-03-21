Uzmanı açıkladı! Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklara dikkat

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde görülen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile sık görülen diğer üst solunum yolu hastalıklarına ilişkin bilgi verdi.

Kovid-19'un mevsim olarak hala soğuk havanın hakim olduğu bir dönemde görüldüğüne işaret eden Şenol, kış mevsiminde ateş, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve öksürük ile seyreden bir grup hastalık bulunduğunu hatırlattı.

Bu tür üst solunum yolu hastalıklarının grip, nezle, alerji ve yeni tip koronavirüsün birbiriyle karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Şenol, "Yüksek ateş, alerji dışında nezle, girip ve Kovid-19'da görülmektedir. Öksürük, grip ve alerjide, baş ve boğaz ağrısı ise nezle ve gripte sıklıkla görülmektedir." dedi.

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Kovid-19'dan şüphelenildiğinde tanı testi yapılması istenilecek kişilerde ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetlerinden en az birinin, öksürük ve solunum sıkıntısının aranması gerektiğine işaret eden Şenol, hastalıklara ilişkin şu bilgileri verdi: