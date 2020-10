Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık “Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır. Kızartmada bütün ürünler için geçerli olan bir şey vardır. O da yağın çok kızgın olması. Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini arttırır fakat tadını bozabilir. Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur” dedi.

BU MEVSİMDE EN ÇOK HANGİ TÜR BALIK TÜKETİLİR?

Havalar henüz çok soğumadığı bu günlerde hangi tür balıkların yeneceği ile ilgili Prof. Dr. Varlık “Balık yeni yeni yağlanmaya başladığı için şu an palamut yenir. Hamsi ve barbun henüz biraz yağsız ve kurudur. Bu balıkları yiyebilmek için Kasım’ı Aralık’ı beklemek gerekiyor. Fakat istavrit her mevsim yenir. İstavrit bu mevsimde en ucuz, en lezzetli balıktır. Pahalı balık lezzetli balık demek değildir. Balık mevsime göre değişkenlik gösterir. Şu anda levrek, hatta mevsimi olmasına rağmen palamut bile çok lezzetli değildir. Balığın önce bir soğuğu yemesi gerekir. Balık yağlandıkça lezzetlenir, hava soğumadan da yağlanmaz. Bir de balıklar yumurtadan yeni çıktı, yani yumurtadaki balık yağlı olmadığından bugünlerde her balıktan lezzet beklenemez” diye konuştu.

TAZE BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Prof. Dr. Varlık, taze balıkla buzhane balığının nasıl ayırt edileceğini ise şöyle anlattı: “Balığın üstüne bastırdığınızda bir çukur oluşuyorsa ve bu çukur bir süre öyle kalıyorsa, balığın gözleri bulanıksa ve solungaçları matlaşmışsa buzhane balığıdır. Taze balık deniz kokar. Marketten donmuş balık aldıysanız poşetinde sızıntı olmamasına dikkat edin, çünkü eğer sızıntı varsa o balık taze değildir. Eğer marketlerdeki balıklar usulüne göre dondurulmuşsa ve paketlenmişse o zaman tüketilebilir. Dondurulmuş ürün en sağlıklı üründür denebilir. Besin kalitesinde çok fazla düşme olmaz. Çözdürme işini de doğru yapmak gerekir. Evde balığı dondurmak çok sağlıklı değil ama dondurmak isterseniz içini temizleyip, kanını alıp dondurabilirsiniz. Besin değerini kaybetmemesi için aldığınız balığı bir hafta içerisinde tüketmeniz gerekir.”