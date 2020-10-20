Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Balık sezonunun açılmasıyla tezgahlar doldu taştı. Balık, COVID-19’a karşı vücut direncini artırdığı ise bilinen bir gerçek. Pandemi sürecinde balık tüketmeninin önemini vurgulayan Prof. Dr. Kamil Bostan ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Candan Varlık, “içinde bol proteini olan ve vitaminli, mineralli besinler tüketmek gerekiyor” diyor. En çok tüketilen balıklardan olan ve marketlerden satın alınabilen ton balığı sağlıklı mı?

“BALIK SİNDİRİMİ EN KOLAY YİYECEKTİR”

Balığın sindirimi en kolay yiyecek olduğunu belirten Prof. Dr. Varlık “Balıkta bağ doku olmadığı için sindirimi kolaydır. Haftada en az iki üç kez balık yenmesi gerekir. Özellikle de gelişmekte olan çocukların ve gençlerin yemesi gerekir. Balık kalp krizi riskini azaltır. Kolay sindirildiğinden ise yanında yenen besinler insanı tok tutar. Sindirilmesi kolay olduğundan balık yemenin hiçbir zararı yoktur. Tabii taze olduğuna dikkat etmek şartıyla” ifadelerini kullandı.

BALIĞI EN SAĞLIKLI HANGİ YÖNTEMLE PİŞİRİRİZ?

Balığın püf noktalarından birinin de sağlıklı pişirme yöntemi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Candan Varlık “Balığı en sağlıklı pişirilme yöntemi buğulamadır. Şu an tam mevsimi olduğundan palamut ve hamsi buğulama önerilebilir. Levrek, çinekop ve sarıkanat da buğulanır ama şu an palamut ideal. Balıkları çok yakmadan ızgara da yapılabilir. Balık eğer yağda kızartılacaksa kesinlikle eski yağ kullanılmamalıdır. Kızartmada bütün ürünler için geçerli olan bir şey vardır. O da yağın çok kızgın olması. Balığı yapışmasın diye unlamak ise değerini arttırır fakat tadını bozabilir. Alüminyum folyoya sarılarak da balık pişirilebilir. Böyle olursa suyu içinde kalır veya bir tatlı su balığı yumurta ve galeta ununa batırılarak da pişirilir. Böyle olursa da lezzeti içinde kalır. Bazı balıklar mevsim itibariyle lezzetsiz olabiliyor. Bu yüzden bu tarz soslamalar lezzet vermesi açısından faydalı olur” dedi.