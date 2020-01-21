Uzmanı bioenerjiyi anlattı: “Şifanın kaynağı Allah’tır biz sadece aracıyız”

Balıkesir’in ilk ve tek bioenerji kliniğinin sahibi Özgür Aras, bioenerjinin bilimsel bir konu olduğuna dikkat çekerek, temelinin kuantum fiziğine dayandığını söyledi. Aras, esas itibariyle bioenerjinin hayat enerjisi anlamına geldiğini, Allah’tan gelen hayat enerjisinin temelinin bioenerjiye kaynaklık ettiğini açıkladı.

Bioenerji ile rahatsızlıkların önlenebilir olduğunu belirten Özgür Aras, bioenerji uzmanlarının ise alternatif tıp olarak değil, tıbba yardımcı olarak uygulandığını ifade etti. Bioenerji uzmanlarının şifanın kaynağı olmadığına da dikkat çeken Aras, bioenerji uzmanlarının şifanın ileticisi olduğunu ifade etti.

“Bizim büyücülükle, falcılıkla işimiz yok”

Bioenerji konusunda açıklamalarda bulunan Özgür Aras, “Bioenerji büyücülük, falcılıkla ilgisi olmayan temeli kuantum fiziğine dayalı bilimsel bir konudur. Bioenerji esas itibariyle hayat enerjisi anlamına gelmektedir. Bizim hayatta olmamızı sağlayan, kaynağı belli, kainatın yaratıcısı Yüce Allah’tan gelen hayat enerjisinin temeli biyoenerjiye kaynaklık etmektedir. Bu enerji çakralar yoluyla bedenimize girmektedir. Bedenimizdeki çakralarda oluşan blokajlardan dolayı birtakım rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Bioenerji uzmanı olarak biz; var olan bu enerjiye kesinlikle kaynaklık değil, aracılık ederek bedene rahat bir şekilde girmesini sağlayarak çakralarda oluşan tıkanıklığı ortadan kaldırıp, hastalıkların nedenini de ortadan kaldırmış oluyoruz” diye konuştu.