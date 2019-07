Uzmanı makyajda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Kadınların vazgeçilmezlerinden olan makyaj konusunda dikkat edilmesi gerekenleri Denizli’de uzun yıllardır kuaför esnafı olarak çalışan Belma Alca anlattı. Alca, gece makyajı, düğün makyajı, günlük makyaj çeşitlerinde kıyafete göre değil ten ve göz rengine göre tonlar tercih edilmesi gerektiğini kaydederek, özellikle küçük kız çocuklarına makyajı önermediklerini belirtti. Alca, kadınların olmazsa olmazlarından biri olan makyaj ve bakım konusuna profesyonelce bir açıklama getirerek, bilinçsiz ve ten rengine uymadan kullanılan renkler güzelliğin önüne geçtiğini söyledi. Alca, “Göz makyajında göz rengine göre toprak tonlarıyla birleştirildiğinde ortaya daha tatmin edici sonuçlar çıkıyor. Alca küçük yaştaki genç kızların, abartılı makyaj yapması ise yüzlerini yorarak ileriki yaşlarda daha kötü görüntüye sahip olmasına neden oluyor. Gün sonunda makyajın temizlenmesi ise yüzün dinlenmesine yardım ediyor. Günlük olarak evde kendi kullandığımız fırçaları da dezenfekte etmemiz gerekiyor. Temizlenmeyen her fırça bakteri üretiyor. Makyaj sırasında ise yüzümüze uyguladığımız zaman cilt sorunları ile karşı karşıya bırakabiliyor. Bilinmeyen, sadece ucuz olduğu için tercih edilen kozmetik ürünleri de tehlike saçıyor” dedi.

“Doğal makyaj daha çok tercih ediliyor”

Doğal makyajın daha fazla tercih edildiğini belirten Alca açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İlkbahar-yaz makyajları var. Gece makyajları, gelin makyajları, nişan makyajları bunların hepsi ayrı güzel günlerimiz için. Doğal makyajları daha çok tercih ediyorlar ve daha güzel oluyor. Daha güzel sonuçlar elde diyoruz. Gözler genelde ön planda ama gözler ön planda dediğimiz zaman hemen alıp da bir simsiyah bir far veya koyu bir makyaj gerektirmiyor veya dudağa hemen yapıştırmıyoruz kırmızı ruju. O zaman güzelliği yok ediyoruz. O yüzden doğal makyajları tercih ediyoruz. Natural (doğal) toprak rengi ela gözleri veya yeşil gözleri daha çok ön plana atmak için, kıyafetine uygun değil de daha çok doğal tonları yaptığımız zaman daha güzel sonuçlar elde ediyoruz.”

“Cildimizi her akşam mutlaka temizlemeliyiz”

Günümüzde birçok insan güzellik üzerine bir şeyler yaptığını ifade eden Alca, “Bir şeyler sürüyoruz. Ama bunun kalitesine dikkat etmemiz lazım. Çok ucuz deyip de sürmememiz lazım bu sefer cildimizi mahvediyoruz. Her gün makyaj yapan insanlarımız da var ama bu tip kalitesi belli olmayan veya nereden geldiği belli olmayan ürünleri almamalarını tavsiye ediyorum. Cildimizi her akşam mutlaka bir temizleme sütü veya temizleme mendillerimiz var onlardan kullanıp temizlersek daha güzel sonuçlar elde ediyoruz” diye konuştu.