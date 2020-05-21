KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Uzmanı önermiyor! Birçoğunu kullanıyoruz ama bu ürünler kara listede

Uzmanı önermiyor! Birçoğunu kullanıyoruz ama bu ürünler kara listede

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

“Dermatologlar tarafından onaylanmış” damgasını taşıyan güzellik ürünlerine güvenmeyi öğrendik, artık bir ürünü alırken daha dikkatli davranıyoruz. Peki dermatologların ne kullandığını ve onlar için neyin tabu olduğunu merak ediyor musunuz?

Dermatologların asla kullanmadığı ve hastalarına asla tavsiye etmediği güzellik ürünlerinin bir listesini oluşturduk.

Birçoğunu kullanıyoruz ama bu ürünler kara listede!

EL VE VÜCUT LOSYONU

EL VE VÜCUT LOSYONU
Dermatologlar genellikle losyon yerine krem tercih ederler. Kremler cilde nüfuz eder ve ciltte nem kaybını önleyen bir engel oluşturur, losyonlarda ise bu olmaz. Vücut losyonları genellikle daha yüksek bir su içeriğine sahiptir. Losyon, aşırı derecede kuru olmayan ciltte veya cilt üzerinde yapışkan, yağlı bir his olması tercih edilmediğinde iyidir.

AKTİF KARBONLU MASKELER

AKTİF KARBONLU MASKELER
Bu popüler ürünü dermatologlar tavsiye etmiyor. Uzmanlar bu tür maskelerin sadece acı verici olmadıklarını, aynı zamanda cilt yapısına da zarar verdiklerini iddia ediyorlar. Bu maskenin bileşenleri çok agresif olduğu için cilt hücrelerini tahrip ediyor.

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY

GÜNEŞ KORUYUCU SPREY
Uzmanlar güneş koruyucu spreyin kullanıcı dostu olduğu konusunda hem fikir. Fakat kişisel kullanım için krem kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Çünkü, spreyin kalın bir tabakada uygulanması imkansızdır. Ayrıca, püskürtüldüğünde, bu ürün cilde ulaşmadan önce aktif bileşenlerini kısmen kaybeder. Dermatologlar ayrıca çinko oksit içeren güneş koruyucu ürünlerin daha etkili olduğunu ifade ediyorlar.

BRONZLAŞTIRICI YAĞ

BRONZLAŞTIRICI YAĞ
Bronzlaştırıcı yağlar da dermatologlar tarafından önerilmezler. Ultraviyole ışınlarına karşı düşük korumaya sahiptirler ve ayrıca cildin durumunu kötüleştiren gözenekleri tıkarlar.

HİDROKORTİZON KREMİ

HİDROKORTİZON KREMİ
Bu krem güçlü bir steroid ürünüdür. Birçok insan aknelerinden kurtulamak için doktor reçetesi olmadan bu tür ürünleri kullanıyor. Ancak doktor tavsiyesi olmadan kullanmak ciltte kızarıklığa, akneye, ciltte incelmeye ve başka problemlere yol açıyor.

AYAK MASKESİ

AYAK MASKESİ
Dermatologlar nemlendirici ve besleyici ayak maskelerinin kullanılmasını önermezler. Kremler kolayca aynı etkiye sahip olabilirler. Yani, ayak maskeleri işe yaramıyor ve kullanıma çok uygun değiller.

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI

HİNDİSTANCEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı özellikle ev kullanımı için çok popülerdir. Ancak yüz bakımı tavsiye edilmiyor. Hindistan cevizi yağı cildi yağlandırır, gözenekleri tıkar ve sonuç olarak akne ve pigmentasyona neden olur.
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

Sürpriz veda Evrim'i yıktı: Artık anlamı kalmadı

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Kireçten eser kalmıyor! Temizlik ürünlerine para saçmanıza gerek kalmadı...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Poşetin içini doldurun ve bekletin

Poşetin içini doldurun ve bekletin

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

'Kuaföre gidemiyorum, saçlarım beyazladı' diye üzülmeyin! İşte evdeki çözüm

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Hem gözaltı morluklarını hem de sivilceleri yok ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Bu saç renkleri kadınları daha çekici gösteriyor! Saç renginizi seçerken...

Gür kaşlara sahip olmak bu kadar kolay! Aloe vera, kaş fırçası...

Gür kaşlara sahip olmak bu kadar kolay!

Birçok ünlü bu yöntemleri tercih ediyor! İşte porselen gibi cilt için bakım önerileri...

Birçok ünlü bu yöntemleri tercih ediyor! İşte porselen gibi cilt için bakım önerileri...

Koronavirüsten vajina şeklindeki maskeler ile korunuyor! 'Her insan farklıdır, vulvalar da...'

Bu da olmadı demeyiz! Vajina şeklinde maskeler yaparak...

Kimyasal içermiyor! Beyaz saçları kapatmanın doğal yolları

Bu etkisine çok şaşıracaksınız! Bir gece bekletip...

Eyeliner sürmenin en kolay yolu! Yöntemini milyonlarca kişi izledi

Yöntemini milyonlarca kişi izledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.