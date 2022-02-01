Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Zaman zaman kısa süreli öksürükler; akciğer hastalıkları, alerji, solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişiyor olsa da, uzun süreli ve boğazı rahatsız eden öksürükler ise yeni bir hastalığın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek mucizevi kür tarifini anlatıyor.

ÖKSÜRÜK KARŞITI KARIŞIM

2 yemek kaşığı bal,

2 yemek kaşığı sirke,

Bir tutam tarçın,

2 yemek kaşığı limon.

HAZIRLANIŞI

Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız.



