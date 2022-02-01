HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

01.02.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış aylarında ortaya çıkan hastalıkların yanı sıra Covid-19 vakalarının da artmasıyla herkes bağışıklık arttırıcı doğal yöntemlere başvurmaya başladı. Covid-19 vakalarına ek olarak soğuk havaların da etkisiyle grip ve soğuk algınlığı gibi şikayetler artış gösterdi.

Uzmanı tarif verdi: Öksürüğe mucizevi çözüm! Şıp diye kesiyor

Zaman zaman kısa süreli öksürükler; akciğer hastalıkları, alerji, solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişiyor olsa da, uzun süreli ve boğazı rahatsız eden öksürükler ise yeni bir hastalığın habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, geçmeyen öksürük şikayetlerine iyi gelecek mucizevi kür tarifini anlatıyor.

ÖKSÜRÜK KARŞITI KARIŞIM

  • 2 yemek kaşığı bal,
  • 2 yemek kaşığı sirke,
  • Bir tutam tarçın,
  • 2 yemek kaşığı limon.

1643649237_top_view_apple_vinegar_bottle_white_background_juice_fruit_color_photo_fresh_drink_sour_food

HAZIRLANIŞI

Boğazınızda gıcıklanma ve vücudunuzda bir kırgınlık hissi var ise bir fincan soğuk suya malzemeleri koyup karıştırın. Karışımı içtikten bir saat sonra, şikayetlerinizin geçeceğine şahit olacaksınız.

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyinSalgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilinHer yaş grubunda görülüyor! Aradaki farkı bilin
Diyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndüDiyarbakır'da büyük gerginlik! Sokak savaş alanına döndü
Kabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurduKabine toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturalarına yapılan yeni düzenlemeyi duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Fatih Öztürk'ün yakalandığı hastalık futbol hayatını bile bitirebilir

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Eski ehliyetleri yenilemek için elinizi çabuk tutun!

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Merkez Bankası hakkında son dakika kararı! Faiz yetkisi verildi…

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

Kübra Ece'nin sır ölümü sonrası yeni detaylar ortaya çıktı!

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

"Şansıma sen kazı" dedi olanlar oldu! 2 milyon TL'lik sevinç kamerada

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat!

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ilk talimat!

İlginizi Çekebilir

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Öldüğünü iddia etmişlerdi! Açıklamasıyla ti'ye aldı

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Gomis transferini ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

Tepki çekti! "Kocasını elinden almak için..."

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

O davayı kaybetti! Haksız yere çıkarıldığı için...

Faturayı görünce ağzını bozdu

Faturayı görünce ağzını bozdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.