Uzmanı uyardı: 10 km uzaklıktaki yetiştiriciyi bile etkiliyor
Mynet Haber
2 saat önce
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Arıcıların kabusu olan ‘Amerikan yavru çürüğü’ hastalığı 10 kilometre uzaklıktaki arı yetiştiricilerini de tehdit ediyor. Uzmanlar, hastalığa karşı arıcıların kovanlarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.
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