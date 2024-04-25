Uzmanı uyardı: 10 km uzaklıktaki yetiştiriciyi bile etkiliyor

Arıcıların kabusu olan ‘Amerikan yavru çürüğü’ hastalığı 10 kilometre uzaklıktaki arı yetiştiricilerini de tehdit ediyor. Uzmanlar, hastalığa karşı arıcıların kovanlarını düzenli kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.