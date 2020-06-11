Uzmanı uyardı! Maskeyi sakın böyle kullanmayın

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yalçın, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini, bunun için tedbirlere uymak gerektiğini söyledi.

Isınan havayla insanların denize, havuza girdiğini anlatan Yalçın, denizlerin yüzmek için güvenli olduğunu ancak sosyal mesafeyi koruyarak yüzmek, çıkınca ıslak kalmamak gerektiğini bildirdi.

Havuzlar için sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, şu uyarılarda bulundu:

"Havuza girerken duş alınmalı, ayakta terlik veya başka bir şey bulunmalı, bone takılması gerekiyor. Havuz kenarında insanların ortak kullanacağı malzemeler bulunmamalı. Şezlong aralarında 1,5-2 metre mesafeye dikkat edilmeli. Havuzda, kloru belirli noktada tutmak gerekiyor. Havuzlarda bir kişiye, 5-6 metreküplük alan ayırmak lazım. Havuzun büyüklüğü, yüksekliği ve derinliğine göre bu değişir. Havuzun hacmine göre metrekare hesabı yapılmalı."

'SPOR YAPARKEN MASKE KULLANMAYIN'

Küçüklerin sosyal mesafeye uymaları zor olacağı için çocuk havuzlarının açılmasında sakınca olabileceğine değinen Yalçın, hastalıklı bir çocuk havuza girdiğinde mesafeyi koruyamayacağı için sorunlar ortaya çıkabileceğini dile getirdi.