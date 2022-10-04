Uzmanı uyardı: Ne olursa olsun ertelemeyin! O hastalığa neden oluyor

Tuvalete gitmek bedenin yapması gereken temel işlevler arasında bulunmaktadır. Sağlık için düzenli olarak dışkılamak gerekmektedir. Ancak yoğunluk nedeniyle tuvalet yapma alışkanlıkları aksayabilmektedir. TikTok hesabı üzerinden insanları bilinçlendiren Dr. Karan Rajan tuvalet yapmayı erteleyenleri uyarıyor. " İhtiyacınız geldiğinde tuvalete gitmeyi ne kadar reddederseniz, kolondaki kakadan o kadar fazla sıvı emilir. Bu, kakayı daha kuru ve sert hale getiriyor, bu yüzden beton gibi kuruyor" diye açıkladı.

HEMOROİDE VE ÇATLAKLARA NEDEN OLABİLİR

"Kakanız ne kadar sert olursa, o kadar fazla zorlamanız gerekir, bu da hemoroidlere neden olabilir ve sert keskin dışkı anüsteki dokuyu yırtarak çatlaklara neden olabilir. Sonuç olarak ortaya çıkan acı, sizi gitmek istememenize neden olacak kısır kaka döngüsüne sokabilir" diye ekliyor.

İNSANLAR DIŞARIDA TUVALET GİTMEYE UTANIYOR

Healthline uzmanlarına göre , kaka kaygınızı azaltmak için yapabileceğiniz bir dizi şey var:

Herkesin kaka yaptığını unutmayın. Siyasi bir figür veya aktör gibi saygı duyduğunuz birinin kaka yaptığını görselleştirmeyi deneyin.

Umumi bir banyoya ihtiyacınız olduğunda kullanmak için yanınızda küçük bir şişe hava temizleyici veya dezenfektan sprey taşıyın.

Klozetin içini tuvalet kağıdı ile hizalayın. Bu, sesin bir kısmını emmeye yardımcı olacaktır.

Kaka yaparken birkaç kez yıkayın. Bu sesi gizleyecek ve kokuyu azaltacaktır.

Anksiyete semptomlarının başladığını hissediyorsanız derin nefes alın veya kısa bir farkındalık meditasyonu egzersizi yapın.

SİZİN İÇİN NORMAL OLAN NEDİR?

Pek çok insan tuvalet alışkanlıklarının normal olup olmadığını bilmiyor. Diyetinize, yaşınıza ve aktivitenize bağlı olarak düzenlilik, günde üç bağırsak hareketinden haftada üç kereye kadar değişebilir. Sizin için neyin 'normal' olduğuna dikkat etmek , bağırsak kanserinin belirti ve semptomlarının farkında olmak için önemlidir.



