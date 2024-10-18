Uzmanı uyardı: Okullarda hızla yayılan tehlike! Temasla bulaşıyor, deride pul pul dökülme ile kendini gösteriyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzman Dr. Filiz Özdemir, el, ayak ve ağız hastalığının genellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocuklarda görüldüğünü belirterek, "Bu hastalık, çoğunlukla yaz ve sonbahar aylarında ortaya çıkıyor, ancak son dönemde okullarda artan vakalar, yayılmanın hızlandığını gösteriyor" dedi.

Dr. Özdemir, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yüksek ateş, boğaz ağrısı, el ve ayaklarda döküntü ve ağız içinde yaralar bulunduğunu ifade etti. "Bu belirtiler genellikle hafif seyretse de çocuklar arasında hızlı bir şekilde bulaşabiliyor" diye konuştu. Hastalığın yayılmasında okul tuvaletleri ve ortak kullanılan alanların önemli bir rol oynadığını vurgulayan Dr. Özdemir, "Özellikle ortak alanlar hijyen açısından dikkat edilmediğinde hastalığın yayılması çok daha kolay oluyor. Çocuklar bu tür virüslerle temas ettikten sonra ellerini yıkamadan ağızlarına götürdüklerinde hastalık hızla bulaşabiliyor." dedi.

‘DOĞRU EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI’

Özdemir, el yıkamanın hastalıktan korunmada en önemli önlem olduğunu belirtti ve ailelere çocuklarına doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını tavsiye etti. Dr. Filiz Özdemir, okul yönetimlerine de büyük görevler düştüğünü belirterek, “Okul yönetimlerinin, tuvaletlerin ve ortak alanların hijyenine büyük önem vermesi gerekiyor. Bu alanların düzenli olarak dezenfekte edilmesi, hastalığın yayılmasını önlemek için çok önemli” diye konuştu. Özdemir, çocukların hastalık belirtileri göstermesi halinde mutlaka okula gönderilmemesi gerektiğini de hatırlatarak, bu şekilde bulaşmanın önlenebileceğini vurguladı.

El, ayak ve ağız hastalığının genellikle hafif seyrettiğini ancak bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda ve bebeklerde daha ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Dr. Özdemir, “Aileler, çocuklarının hastalık belirtilerini dikkatle izlemeli ve herhangi bir şüphe durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmalı” dedi.

DHA