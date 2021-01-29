Uzmanı uyardı: Sinsice ilerliyor! Koronavirüs kadar tehlikeli

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut Ocak ayının rahim ağzı kanseri farkındalık ayı olması nedeniyle açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Tuğut, cinsel olarak aktif kişilerin neredeyse tamamının hayatlarının bir döneminde Human Papillorna Virüs (HPV) ile karşılaştıklarını belirterek, “HPV virüsü kadın ve erkekte genital siğillere, kadınlarda rahim ağzı kanserine ve erkeklerde de penis kanserine neden olmaktadır. Ciddiye alınması gereken bir enfeksiyon olan HPV bazı kişilerin bağışıklık sistemi tarafından kontrol altına alınabilirken, bazı kişilerin bağışıklık sistemi tarafından etkisiz hale getirilemeyip yıllarca hiçbir belirti vermeden varlığını koruyabilmektedir. Hiçbir şikâyet hissetmeden kişi yıllarca enfeksiyonu taşıyabilir. Bu durum, hastalığın yayılmasına engel olmadığı gibi, virüs cinsel ilişki sırasında bulaşmaya devam eder” dedi.

100 KADINDAN EN AZ 2'SİNDE BU HASTALIK GÖRÜLÜYOR

Dr. Nilüfer Tuğut, 100 kadından en az ikisine rahim ağzı kanseri tanısı konduğunu söyleyerek, “Rahim ağzı kanserlerinin neredeyse tümünden sorumlu olan HPV virüsü oldukça bulaşıcıdır. Her 100 kadından en az ikisi hayatının bir döneminde rahim ağzı kanseri tanısı almaktadır. Genellikle 50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri artık genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri daha çok hastalığın ileri safhalarında ortaya çıkar. Kanlı akıntı, cinsel ilişki sonrası kanama ve düzensiz adet kanaması gibi belirtiler rahim ağzı kanserinin belirtileri arasındadır. Rahim ağzı kanseri ilerledikçe idrar problemleri, dışkılama zorlukları ve bacak ağrıları görülür” ifadelerini kullandı.