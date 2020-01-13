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  4. Uzmanı uyuz hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Uzmanı uyuz hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

Son zamanlarda uyuz vakalarında artış görüldüğünü belirten Uzm.

Uzmanı uyuz hastalığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı

Son zamanlarda uyuz vakalarında artış görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen, uyuz hastalığının mağazada denenen kıyafetlerle bile bulaşabildiğini, bu nedenle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Uzm. Dr. Ali Fuat Serpen, zor tanı konulan, tedavisi zor olan ve genelde alerjik hastalıklarla karıştırılan uyuz hastalığı konusunda nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. En belirgin özelliği kaşıntı olan ve son günlerde sayısında ciddi bir artış gözlenen uyuz hastalığıyla ilgili uyarılarda bulunan Dr. Serpen, hastalığın insandan insana bulaştığını belirtti. Uyuzun mağazada denenen kıyafetlerle bile bulaşabildiğini belirten Dr. Serpen, “Uyuz sarcoptes scabiei denilen bir parazitin neden olduğu cilt hastalığıdır. İlk aşamada ciltte kızarıklık, sivilcelenmeyle kendini gösterir ve sonrasında kabuklanma ve pullanmaya döner. En sık parmak arası, kol ve bacak kıvrımları, kasıklar gibi kıvrım yerlerinde başlar. En sık şikayet şiddetli kaşıntıdır. Akarlar ciltte tüneller açarak ilerlerler. Halk arasındaki düşük sosyoekonomik düzey, pislik ve kirden oluşmasına dair inanışlar tamamen yanlıştır. Herkeste olabileceğini ve temas ve aynı eşyaları kullanmayla bulaşmaktadır. Tedavide en önemli nokta tüm aile bireyleri tedavi edilmeli, tedavide tüm kıyafetler, çarşaflar, kullanılan tüm eşyalar yüksek ısıda yıkanmalıdır. Mağazalarda mümkün olduğu kadar tene temas edebilecek elbise denenmemelidir” şeklinde konuştu.

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