Uzmanı yanıtladı: Huggy Wuggy çocuklar üzerinde nasıl bir etki bıraktı?

Ticaret Bakanlığı, 'Huggy Wuggy' tasarımlı oyuncakların çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler yüzünden satışının yasaklanmasını, satışta olan ürünlerin toplatılması ve satılanların ise geri çağrılması kararını verdi. Video oyununun oyuncağı olan Huggy Wuggy’nin çocuklar üzerinde bıraktığı olumsuz etkiler nedir? Psikolog Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt tartışmalı oyuncak Huggy Wuggy hakkında konuştu.

Ürünle ilgili ilk tepki İtalya’da başladı. İtalya’da 6 yaşındaki bir çocuk oyundan etkilenerek 3 yaşındaki çocuğun boynunu sıkınca oyun ve oyuncakla ilgili tartışmalar patlak verdi.

YASAKLAMA TEHLİKEYİ ORTADAN KALDIRIR MI?

Habertürk Tv’de bir programa katılan Psikolog Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt, bu sorulara yanıt verdi. 0-6 yaş grubunun bu tarz yeniliklere çok duyarlı olduğunu belirten Doç. Dr. Yeşilyurt, bu yaş grubunun gerçekle hayali ayırt edemediğinin altını çizdi. Çocukların çok kolay model alıp, gördükleri davranışları çok kolay bir şekilde sergilemeye başladıklarını dile getirdi. Çocukların kontrolsüz şekilde ekran karşısında bırakılmasının doğru olmadığının altını çizdi. Bu durumun çocuklarda çok ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi. 0-6 yaş grubu çocuklarda başta uyku problemi olmak üzere, alt ıslatma ve arkadaş ilişkilerinde saldırganlaşma gibi sonuçları olabileceğini söyledi.

RİSKLİ GRUP 0-6 YAŞ

Sorumluluğun ailede olduğunu belirten Psikolog Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt, yaşamın teknolojik ortama kaydığını ve çocukların kontrolsüz bir şekilde sanal ortama bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Çocukların ekran karşısında yalnız bırakılmasının çok riskli olduğunu söyledi. Yasaklanan oyunun yaş ortalamasının 12 yaş ve üstü olduğunu belirten Yeşilyurt, riskli olan grubun 0-6 yaş grubu olduğunu belirtiyor.

