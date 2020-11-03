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  4. Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?

Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?

OTOMOBİL HABERLERİ  | 03.11.2020 14:27 | Son Güncelleme

İkinci el araçlardaki sürekli fiyat artışı yaşanmasının ardından vatandaşlar umutla ne zaman fiyatlar düşecek araştırmaya başladı. Sıfır araç üretiminin henüz talepleri karşılamaması nedeniyle ikinci el arabalara yönelen vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi. Peki ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 yılında ikinci el araç fiyatları ne olacak? Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz, 2. el otomobil fiyatları ne olacak yorumladı..

Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?

Koronavirüsten dolayı sıfır araçların üretiminin taleplere yetişememesi, döviz kurundaki artış, ÖTV zammı derken vatandaşlar ikinci el arabalara yöneldi. Sıfır araç üretiminin henüz talepleri karşılamaması nedeniyle ikinci el arabalara yönelen vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi. İkinci el araba piyasasında da fiyatların artmasının ardından vatandaşlar, 2021 yılında 2. el araba fiyatı ne olacak araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını ile birlikte vatandaşlar ÖTV indirimi beklemeye başlamıştı. Döviz kurunda son zamanlardaki artış fiyat artışlarının tuzu biberi oldu. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar ne olacak araştıran ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi, ikinci el araç piyasası ne olacak merak ediliyor.

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İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el otomobil piyasasındaki aylardır devam eden orantısız fiyat artışları Türkiye gündeminde uzun süre kaldı. Döviz kuru ve koronavirüs etkilerinden dolayı sürekli artan ikinci el araba fiyatları sadece araba almak isteyenleri değil, uzmanları da şok etti.

ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek

Geçtiğimiz yıllarda ikinci el araba fiyatları kış sezonunda düşüyordu. Bu yıl da kışın gelmesiyle ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusu sorulmaya başlandı. Kış döneminde ikinci el araç pazarında fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara bir kötü haber de Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz'dan geldi. Peki ikinci el araba fiyatlarındaki artışlar devam edecek mi?

2021'DE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARINDA ARTIŞ OLACAK MI?

İkinci el araba fiyatlarındaki orantısız artışı şaşkınlıkla izlediklerini ve bu artışı beklemediklerini açıklayan Taymaz, kışa doğru ikinci el araba fiyatlarında artış beklemediklerini fakat fiyatların inmesinin de pek mümkün olmadığını aktardı. Taymaz açıklamasında, " Çünkü şu anda fiyatları belirleyen ithalat, Türkiye’de üretilen yerli otomobiller ve buna bağlı satışlar. Korona virüs sebebiyle Türkiye’deki satışlar oldukça arttı." dedi.

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İKİNCİ EL ARAÇ ALACAKLAR DİKKAT!

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İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA YENİ TEDBİRLER...

Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatlarda artışın olduğuna da dikkat çeken Taymaz, şu an ikinci el araba fiyatlarının sıfır araçtan çok da pahalı olmadığını belirtti. Tekrar koronavirüsten dolayı yasaklar başlarsa üretimin duracağını ve ekonomiye büyük zarar vereceğini öne süren Taymaz, sokağa çıkma yasağı başlarsa eğer sektörün duracağını açıkladı. Taymaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil.Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut artışlar daha çok piyasadaki taleple alakalı. Araba satışındaki artış sebebiyse insanların salgın nedeniyle işlerine servisler veya toplu taşımayı tercih etmek yerine kendi otomobilleriyle giderek bu durumdan etkilenmemeye çalışmamaları. Satışlarımız sürüyor ve oldukça da iyi durumda. Vatandaşlar bankalarla çalışıyor. Bunu dövize uyguladığımız zaman aslında fiyatların hemen hemen benzer durumda olduğunu görüyoruz. Eğer tekrar sokağa çıkma yasakları gibi şeyler başlarsa sektör de durur. Bütün ekonomik sisteme de zarar verecektir. Okulların da açıldığını görüyoruz. Bizim beklentimiz normalleşme sürecinin bir süre daha devam edeceği.” şeklinde konuştu.

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