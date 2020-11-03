Uzmanı yorumladı... 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi? 2. el araçların fiyatları artacak mı?

Koronavirüsten dolayı sıfır araçların üretiminin taleplere yetişememesi, döviz kurundaki artış, ÖTV zammı derken vatandaşlar ikinci el arabalara yöneldi. Sıfır araç üretiminin henüz talepleri karşılamaması nedeniyle ikinci el arabalara yönelen vatandaşlar fiyatlardan şikayetçi. İkinci el araba piyasasında da fiyatların artmasının ardından vatandaşlar, 2021 yılında 2. el araba fiyatı ne olacak araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını ile birlikte vatandaşlar ÖTV indirimi beklemeye başlamıştı. Döviz kurunda son zamanlardaki artış fiyat artışlarının tuzu biberi oldu. İkinci el otomobil piyasasında fiyatlar ne olacak araştıran ikinci el otomobil fiyatları düşecek mi, ikinci el araç piyasası ne olacak merak ediliyor.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

İkinci el otomobil piyasasındaki aylardır devam eden orantısız fiyat artışları Türkiye gündeminde uzun süre kaldı. Döviz kuru ve koronavirüs etkilerinden dolayı sürekli artan ikinci el araba fiyatları sadece araba almak isteyenleri değil, uzmanları da şok etti.

Geçtiğimiz yıllarda ikinci el araba fiyatları kış sezonunda düşüyordu. Bu yıl da kışın gelmesiyle ikinci el araba fiyatları ne zaman düşer sorusu sorulmaya başlandı. Kış döneminde ikinci el araç pazarında fiyatların düşmesini bekleyen vatandaşlara bir kötü haber de Eskişehir Oto Galericiler Dernek Başkan Yardımcısı Akın Taymaz'dan geldi. Peki ikinci el araba fiyatlarındaki artışlar devam edecek mi?