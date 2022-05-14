Uzmanından 3 adımda daha büyük bir penis için yapılması gerekenler

Erkekler penis boyunu uzatabilmek için ellerinden geleni yapar. İnternet arama sonuçlarına bakarak bu kanıya hızlı bir şekilde varabilirsiniz. Dünyanın dört bir yanından erkekler hangi dilde olursa olsun internetten bu konuyla ilgili yoğun araştırma içindeler. Nasıl daha büyük bir penise sahip olabileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz, ancak karşınıza çıkan sonuçlar can sıkıcı olabilir.

İNGİLTERE ZİRVEDE

Google Trendler'den alınan veriler, son 12 ayda (2021-2022), "penis büyütme" aramalarının yüzde 100'ün üzerinde arttığını, Birleşik Krallık'ta penis büyütme hapları arayan kişilerin de yüzde 44 arttığını ortaya koydu. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) internet sitesine göre erkek cinsel organlarını büyütmenin yolu var.

ÜÇ ADIMLI PLAN

Her erkeğin izleyebileceği basit üç adımlı bir plan hakkında konuşan Cinsel tıp danışmanı Profesör Kevan Wylie, "Penislerinin boyutu hakkında endişelenen birçok erkeğin genel olarak vücut imajı sorunları vardır." dedi. "Olan şu ki, zayıf vücut imajlarını penislerine odaklama eğilimindeler. Genellikle, danışmanlık, benlik saygısı oluşturarak, vücut imajı hakkındaki görüşleri düzelterek ve insanları neyin çekici kıldığı hakkında daha fazla şey öğrenmek gerçek bir fark yaratabilir." dedi.

CİNSEL ORGAN BÜYÜTMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Cinsel organınızı hayal ettiğiniz boyuta getirmek için atmanız gereken 3 basit adım şu şekilde:

Kasık kıllarını kesin: Cinsel organ etrafındaki kasık kıllarını temizlemek daha büyük görünmesini sağlayacaktır.

Kilo verin: Hem görünüm hem de sağlık için mutlaka göbeğinizden kurtulun.

Formda kalın: Formda olmak yalnızca daha iyi görünmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha iyi hissetmenizi sağlar. Kendinizi seksi hissediyorsanız, aşk hayatınızın da fayda sağlayacağını söylemeye gerek yok.

Evet, bunlar aslında cinsel organı fiziksel olarak büyütmeyecek. Sadece daha büyük görünmesini sağlayacak.



