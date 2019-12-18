Uzmanından ailelere siber suçlar uyarısı... Çocuklarınızın telefonlarını, girdikleri siteleri kontrol edin

Halil YILMAZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) SİBER suçlara sürüklenen çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 verilerine göre 17 yaş altındaki 107 bin 984 çocuk suça sürüklendi. Suça karışanların 75 bin 828'i 15 ila 17 yaş grubu arasında. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu rakamlarda artış olduğunu öne sürerek, "Aileler çocuklarının telefonlarını kontrol etmeli ve antivirüs programı yüklemelidir" dedi.

Bazı aileler çocuklarının internette fazla zaman harcadığını, kontrol etmekte güçlük çektiklerini söylediler. Çocuklarının derse daha az vakit ayırdığını söyleyen bir anne ise, " Hangi sitelere girdiğini de kontrol de edemiyoruz. Hemen geçmişi siliyorlar.” diye konuştu.

EBEVEYNE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Organize suç örgütlerinin çocukları kullandığını ifade eden Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, bu çocukların kredi kartı kopyalama, sanal kumar ve diğer siber suçları işlediğini belirtti. Altun, "Bilişim cihazlarının artışı ve yaygınlığı dolayısıyla bu konularda ebeveyne büyük sorumluluk düşüyor. Bilişim medya okuryazarlığı ve bilişim farkındalığı olan ailelerin çocukları, bu konuda daha duyarlı. Bu aileler suç konusunda da farkındalık yaratan yeteneklere sahipler" dedi.