Uzmanından alerji testi uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- ALERJİ belirtilerinin ilaçlarla kontrol altına alındıktan sonra alerjenle tekrar temas halinde ortaya çıkabileceğini belirten Uzm. Dr. Sinem Gürbüz, "Hastaya özel alerji testleri planlıyoruz. Bu testler kan testleri ve deri testleri olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor" dedi.

Alerjiyi vücuda giren veya temas eden maddelere karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak tanımlayan Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sinem Gürbüz, alerjinin tehlikeleri ve tedavileri hakkında önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Sinem Gürbüz, alerjik reaksiyona neden olan maddeleri şöyle sıraladı:

"Besinler, ilaçlar, ev tozu akarları, polenler, küf mantarları, hayvan tüyleri, hamamböceği, arı, sinek gibi böcekler, nikel başta olmak üzere metaller, boya, koku maddeleri, lastik ve lateks bileşenleri olarak sayılabilir. Bunlar her kişiye özel olarak değişir ve 'alerjen' olarak isimlendirilir."

GRİP ALERJİYİ TETİKLİYOR

Dr. Sinem Gürbüz , "Nadir görülmekle birlikte alerjinin yol açabileceği en şiddetli tablo 'anaflaksi' olarak adlandırılır. Solunum yollarında şişme ve daralma sonucu solunum durması, kardiyak belirtiler, tansiyon düşmesi ve şok tablosu ile hayatı ciddi şekilde tehdit eder. Acil tıbbi bir durum olup en kısa sürede müdahale gerektirir. Deride kaşıntı, kızarıklık, kabarıklık, solunum yollarında sık ve art arda hapşırma, burun tıkanıklığı ya da akıntısı, öksürük, gözlerde kaşıntı ve kızarıklık , sindirim sisteminde karın ağrısı, bulantı kusma ve ishal, bebeklerde dışkıda kanama şeklinde belirti verebilir" diye konuştu.