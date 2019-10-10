HABER

Uzmanından anne adaylarına "grip aşısı" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru: - "Önceki senelerde gripten anne kaybı yaşadık. İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları gözardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı" - "Aşının milyonlarca kişi üzerinde denenmiş bir aşı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı, mevsiminden itibaren yapılmalı. Grip aşısı canlı virüs içermediği için, ilk üç ay da dahil gebeliğin her döneminde güvenle uygulanabilir" - "Aşı sadece anneyi değil, bebeği de koruyor. Grip aşısı yeni doğan döneminde birkaç ay bebekte pasif bir bağışıklık oluşturuyor. Doğal olarak bebek de gripten korunmuş oluyor. Özellikle grip mevsiminde gebelik varsa ekim-kasım ayından itibaren korunma amacıyla aşı yapılmalı"

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, önceki yıllarda grip kaynaklı anne kayıplarının yaşandığını belirterek, "İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları gözardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı." dedi.

Prof. Dr. Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte özellikle grip vakalarında artış görüldüğünü, gribin, nezleden farklı olarak yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlere neden olan ağır bir hastalık olduğunu söyledi.

Gribin hamilelerde, yaşlılarda, çocuk ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Buyru, hamilelerin bağışıklık sisteminin normal insanlarınki gibi olmadığını, gribe daha kolay yakalanabildiklerini vurguladı.

Buyru, hamilelerde gribin daha ağır seyrettiğini ve hastalığın daha uzun sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zatürre, solunum yetmezliği gibi problemler normal kişilerde çok seyrek görülürken bu durum hamilelerde daha sık ortaya çıkabiliyor. Önceki senelerde gripten anne kaybı yaşadık. İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları gözardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı. Aşının milyonlarca kişi üzerinde denenmiş bir aşı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı, mevsiminden itibaren yapılmalı. Grip aşısı canlı virüs içermediği için, ilk üç ay da dahil gebeliğin her döneminde güvenle uygulanabilir. Ayrıca aşı sadece anneyi değil, bebeği de koruyor.
Grip aşısı yeni doğan döneminde birkaç ay bebekte pasif bir bağışıklık oluşturuyor. Doğal olarak bebek de gripten korunmuş oluyor. Özellikle grip mevsiminde gebelik varsa ekim-kasım ayından itibaren korunma amacıyla aşı yapılmalı."

- "Hamileler ilaç kullanamaz bilgisi doğru değil"

Prof.Dr. Buyru, "Halk arasında 'gebeler ilaç kullanamaz' gibi yanlış bir inanış var. Gebeler doktoruna danışmadan ilaç kullanmamalı. Fakat doktorun verdiği ilacı da tam ve eksiksiz uygulamalıdır." diye konuştu.

Başta antibiyotik olmak üzere tüm ilaçların fayda-zarar hesabını yapıp, ilacın kullanımına ve kullanılmamasına bağlı ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu hesaplayıp ilaç kullanmayı önerdiklerini dile getiren Buyru, şu bilgileri verdi:

"Hamileler, hem hastalık hem erken doğumu önlemek hem de bebeğin etkilenmesinin önüne geçmek için eğer ilaç verilmişse o ilacı eksiksiz içmeli. Gebelikte tetanos aşısının da yapılmasını öneriyoruz. Tetanos aşısı da hem anneyi hem bebeği koruyor. Özellikle doğum esnasında bulaşabilecek tetanoz mikrobuna karşı koruyucu ve pasif bağışıklık sağlıyor. O nedenle tetanos aşısının da bir ay ara ile 20'nci ve 24'ncü haftada yapılmasını öneriyoruz. Bu aşılar aile hekimleri tarafından ücretsiz olarak uygulanmaktadır."

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Casper VIA A4 kullanıcılarıyla buluştuCasper VIA A4 kullanıcılarıyla buluştu
El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destekEl Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gebelik dönemi grip aşısı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Teröristlerin saldırısında Ceylanpınar'daki çocuklar yaralandı

Teröristlerin attığı uçaksavar mermileri çocukları yaraladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.