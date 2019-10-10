Uzmanından anne adaylarına "grip aşısı" uyarısı

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, önceki yıllarda grip kaynaklı anne kayıplarının yaşandığını belirterek, "İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları gözardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı." dedi.

Prof. Dr. Buyru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharla birlikte özellikle grip vakalarında artış görüldüğünü, gribin, nezleden farklı olarak yüksek ateş, yaygın kas ağrısı, halsizlik, baş ağrısı gibi şikayetlere neden olan ağır bir hastalık olduğunu söyledi.

Gribin hamilelerde, yaşlılarda, çocuk ve kronik hastalığı olanlarda ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Buyru, hamilelerin bağışıklık sisteminin normal insanlarınki gibi olmadığını, gribe daha kolay yakalanabildiklerini vurguladı.

Buyru, hamilelerde gribin daha ağır seyrettiğini ve hastalığın daha uzun sürdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zatürre, solunum yetmezliği gibi problemler normal kişilerde çok seyrek görülürken bu durum hamilelerde daha sık ortaya çıkabiliyor. Önceki senelerde gripten anne kaybı yaşadık. İstanbul'un göbeğinde grip nedeniyle maalesef kaybedilen anneler oldu. Bunları gözardı edemeyiz. Hem hastalıktan korunmak hem de hastalığın hafif seyretmesini sağlamak için gebelere grip aşısı yapılmalı. Aşının milyonlarca kişi üzerinde denenmiş bir aşı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Aşı, mevsiminden itibaren yapılmalı. Grip aşısı canlı virüs içermediği için, ilk üç ay da dahil gebeliğin her döneminde güvenle uygulanabilir. Ayrıca aşı sadece anneyi değil, bebeği de koruyor.

Grip aşısı yeni doğan döneminde birkaç ay bebekte pasif bir bağışıklık oluşturuyor. Doğal olarak bebek de gripten korunmuş oluyor. Özellikle grip mevsiminde gebelik varsa ekim-kasım ayından itibaren korunma amacıyla aşı yapılmalı."