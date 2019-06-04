HABER

Uzmanından bayramda beslenme uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Denizli Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Meryem Güç, bayramda özellikle tatlı ve et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan’da oruca alışan bünyeyi yormadan yemek tüketilmesi gerektiğini kaydetti.Ramazan Bayramı’nda sağlığın bozulmaması ve bayramın tadının kaçmaması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Meryem Güç, özellikle aşırı tatlı ve et tüketiminden kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Denizli Özel Tekden Hastanesi Diyetisyeni Meryem Güç, bayramda özellikle tatlı ve et tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, Ramazan’da oruca alışan bünyeyi yormadan yemek tüketilmesi gerektiğini kaydetti.
Ramazan Bayramı’nda sağlığın bozulmaması ve bayramın tadının kaçmaması için beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Meryem Güç, özellikle aşırı tatlı ve et tüketiminden kaçınılması gerektiğini dile getirdi. Güç, şunları söyledi:
“Oruçların bitmesi ile artık bayrak gelmiş bulunmakta. 15 saatlik bir açlık ve susuzluk söz konusu biliyorsunuz ki. Ramazan ayı boyunca midemiz buna alıştı. Bayramda da mideyi yormamak adına öğünleri hafif şeylerle geçiştirmek gerekli. Meyve sık tüketilmeli, bol su tüketilmeli. Çünkü Ramazan boyunca yeterli sıvı miktarını alamamış olduk. Bunun dışında tatlıya dikkat etmek gerekiyor. Malum yaz aylarında şerbetli tatlı yerine sütlü tatlı tüketmek çok daha mantıklı olacaktır, dondurma, güllaç, sütlaç gibi. Onun dışında çok ağır et yemekleri yerine sebze ya da etli sebze yemeklerini tercih etmek daha mantıklı. Yoğurt tüketimine, süt tüketimine dikkat etmek gerekiyor. Hayatımızın tüm dönemlerinde olduğu gibi bayramda da abartmadan sağlıklı besinleri tüketmek gerekmektedir.”

Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü Onlarcası tek noktada birleşiyor! Dünyanın ikinci büyüğü
Bakan Koca’dan Ramazan Bayramı mesajıBakan Koca’dan Ramazan Bayramı mesajı
.Çocuklarda ishale dikkat.Çocuklarda ishale dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Hamilelikte tansiyon, tehlike habercisi mi?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.