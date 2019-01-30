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Uzmanından bebek ve çocuklarda gribe karşı uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 08:23 | Son Güncelleme

Uşak Öztan Hastanesinde görevli Uzm.

Uşak Öztan Hastanesinde görevli Uzm. Dr. Yavuz Selim Güler, kış mevsimi itibariyle özellikle bebek ve çocuklarda sık rastlanan gribal enfeksiyonlarda ailelerin nasıl tedbir alması gerektiği yönünde önemli açıklamalarda bulundu.
Güler, influenza virüslerinin yol açtığı, özellikle kış aylarında daha sık görünen salgın hastalık olan gribal enfeksiyonların yılda 2-3 defa atak gösterebileceğini belirtti. İnfluenza virüslerinin yakın temas ve hava yoluyla bulaştığını söyleyen Güler, özellikle bebek ve çocuklara yaklaşılırken çok daha dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:
"Ebeveynler bağışıklık sistemi tam oluşmamış çocuklarına yaklaşırken el ve genel hijyen temizliğine dikkat etmeliler. Kendilerinde bir gribal durum varsa ev içerisinde maske ile dolaşmaları kısmen etkili olacaktır. İnfluenza virüsleri viral bir durum olduğu için antibiyotik tedavisine duyarsızdır. Bunun için gribal enfeksiyonlar antibiyotik kullanımını önermiyoruz. Bunun için gribal enfeksiyon geçiren bebek ve çocuklarda doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımını ve yerel tedavi yöntemlerinden uzak durulmasını öneriyoruz. Bununla beraber gribal enfeksiyon geçiren küçük bireylerde yüksel ateş, solunum sıkıntısı, yoğun balgam ve morarma gibi durumlarda gözlenebilir. Bu tür durumla tereddüt etmeden ailelerin en yakın sağlık kurumuna müracaat etmesinde fayda olacaktır. Gribal enfeksiyonun kısa sürede atlatılabilmesi içinde beslenme düzeninin azami ölçüde nizami olması, sıvı tüketiminin artırılması ve ağırlıklı kaldıkları odaların havalandırılması iyileşme sürecine anlamlı katkı sağlayacaktır."

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