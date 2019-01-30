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Uzmanından detoks konusunda uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 13:13 | Son Güncelleme

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmacıoğulları, detoks konusunda uyarıda bulunarak, detoksun uzun süreli ve kontrolsüzce yapılmaması tavsiyesinde bulundu.Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmacıoğulları, vücudu arındırmak ve temizlemek için yapılan detoks konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanından detoks konusunda uyarı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmacıoğulları, detoks konusunda uyarıda bulunarak, detoksun uzun süreli ve kontrolsüzce yapılmaması tavsiyesinde bulundu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceyna Elmacıoğulları, vücudu arındırmak ve temizlemek için yapılan detoks konusunda uyarıda bulundu. Detoksun ana ilkesinin doğal beslenmek olduğuna dikkat çeken Elmacıoğulları, “Detoks vücudu arındırmak ve temizlemek demektir. Vücudumuzda dönem dönem yediğimiz yiyecekler, hava kirliliği ve yaşam şartlarından dolayı birçok birikimler olabilir veya vücudun kendi atıklarının oluşturduğu toksinler oluşabilir. Bu dönemde fazla miktarda toksin birikimine neden olmaktadır. Detoksla birlikte bu toksinleri vücudumuzdan arındırmak hedeflenir. Detoks demek sadece detoks içeceğini içmek demek değil, ya da detoks suları hazırlayıp sadece bunları içmek demek değil. Detoks aslında bir programdır ve ana ilkesi doğal beslenmektir. Her uygulamaya göre farklılık gösterse de, bir günlük üç günlük olup değişkenlik gösterir” diye konuştu.

Gebe ve emziren anneler dikkat etmeli
Gebeler, emziren anneler, tansiyon hastaları ve şeker hastaları gibi herhangi bir hastalığı olan kişilerde ve ileri yaşta kişilerde detoks yapmayı önermediklerini kaydeden Elmacıoğulları, “Detoks hızlı kilo verme programı, aşırı enerji sınırlaması ya da sıvı beslenme uygulaması değildir. Amerika’da yapılan bir araştırmada detoks uygulayan bireylerin yüzde 65’inin amacının kilo verme olduğu belirlenmiştir. Ancak bu amaçla uygulanan kısa süreli ciddi enerji kısıtlamaları ya da sıvı beslenme programları kişinin su ve kas kaybetmesine neden olmakta, vücutta hormonal stres oluşturmaktadır. Bu etkiler nedeniyle detoks bitiminde, bireylerde normal tüketim miktarının arttığı ve hızlı kilo kazanımının olduğu görülmektedir” dedi.

“Su tüketmeye özen gösterin”
Elmacıoğulları, sözlerine şöyle devam etti:
"Detokslar da en sık kullanılan yöntem bağırsakları boşaltmak için yapılan detokslardır. Bağırsakları gereğinden fazla hızlandırarak, sürekli ishale neden olan karışımlar, öncelikle bağırsak florasını bozar, floradaki yararlı bakterilerin ölmesiyle de kişide bağırsak geçirgenliğini arttırır. Bağırsak geçirgenliğinin artması faydalı bakterilerin azalması sindirilmemiş besin artıklarının kana geçmesine sebep olup vücudun sürekli yabancı gördüğü bu besin artıklarıyla savaşmasına sebep olacaktır ve bir süre sonra artık bağışıklık sistemi ilgili problemler ortaya çıkacaktır. En güzel toksin atımı su tüketimiyle olmaktadır. Bu sebeple detoks programlara ilave günlük ihtiyacınıza uygun miktarda su tüketmeye özen gösterin. Sonuç olarak detoks programı ile amaç zayıflamak yerine, vücudumuzda zararlı olan kimyasal toksinleri besinlerle vücuttan temizlemektir. Halk arasında yanlış biliniyor olsa da, bu tarz beslenme modeli uzun süreli ve kontrolsüzce önermemektedir."

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