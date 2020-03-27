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Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.03.2020 09:37 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı en çok kullanılan ürünlerin başında gelen dezenfektanlar için dikkat çeken bir uyarı geldi. İçerdiği etil alkol nedeniyle fazla kullanımında dezenfektanların zehirlenmelere yol açabileceğini belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla yıkandığını duyuyorum. Çok tehlikeli, zehirlenmelere yol açabilir. 5-11 yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanlar sınırlı kullanmalı" dedi.

Uzmanından dikkat çeken dezenfektan uyarısı!

Dünyayı saran koronavirüs ile mücadelede, bireysel hijyenlerine dikkat etmeleri istenilen vatandaşlar, dezenfektanlara yöneldi. Ancak uzmanlar, dezenfektanların, yanlış kullanımda zehirlenmelere yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Başta 5-11
yaş arası çocuklar ile kronik hastalığı olanların dezenfektanları sınırlı kullanması gerektiğini ifade ediyorlar.

'ZEHİRLENME BULGULARI GÖRDÜK'

Meyve ve sebze gibi gıda ürünlerinin de temizlik amacıyla dezenfektan ile yıkandığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "İçerdiği madde etkili fakat vücuda zarar da verebiliyor. Birçok ülkeden acil servisi başvuruları arasında, özellikle 5-11 yaş aralığında ve kronik hastalık tedavisi görenlerde dezenfektanlarla başlayan zehirlenme bulguları gördük. Ölümlere kadar giden vakalar bildiriliyor. Çünkü dezenfektanların içinde yüzde 40 ile 60 oranlarında etanol yani etil alkol var. Bu nedenle alkol bazlı dezenfektan deniliyor. Parfüm ve nemlendiriciyle kullanılabilir hale getiriyorlar. Yüksek dozda olduğunda özellikle 5-11 yaş arasındaki çocuklarda kötü etkilere yol açabilir. Bu alkolü derimize sürdüğümüzde deri yoluyla da içimize alıyoruz. Cildimiz vücudumuza açılan büyük bir kapı. Dezenfektanla el temizlendikten sonra ağza, burna ve göze götürüldüğünde vücuda alınabiliyor. Sık kullanımda vücuda daha fazla alınmış oluyor'' dedi.

‘MEYVE VE SEBZELERİN DEZENFEKTANLARLA TEMİZLENMESİ ÇOK TEHLİKELİ'

Uzman Doktor Rodoplu, dezenfektanlarla meyve ve sebze temizlenmesinin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Bunu kesinlikle önermiyorum, çok tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Meyve ve sebzelerin dezenfektanlarla temizlenmesi demek, meyvenin içine etil alkolü alıyor olması demektir. Kanser gibi kronik hastalığı olan ve tedavi gören, kalp ameliyatı olmuş, böbrek hastası olan, organ nakli geçirmiş kişilerin dezenfektan kullanımında belli sınırlamalar yapmalarını öneriyorum. Etil alkol vücut dirençlerinin düşmesine, organlarının deforme olmasına neden olur. Önerim, sabunlu suyla temizlik yapmaları. Çok daha etkili ve daha ucuz. Çocuklarımıza da kalıp sabunla ellerini yıkamalarını öneriyorum. Aileler, dezenfektan ve kolonya kullanımına sınırlama getirebilir" diye konuştu.

'BUGÜNLERDE SIK KULLANIYORUZ’

Dezenfektanların zehirlenmeye yol açtığını bilmediğini söyleyen Zuhal Kurban, "Evde dezenfektan kullanıyoruz. Bugünlerde iyice sıklaşmaya başladı. Benim oğlumun da alerjik astımı var. Temizliğimize dikkat ediyoruz ama zararlı olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra dikkat etmeye çalışırım" dedi.

En çok ellerini yıkadığını ifade eden Mahmut Bedir de, "Her zaman temizliğe önem veriyoruz. Uzmanların dediklerini ciddiye alıyoruz. Tedbir alıyoruz. Doğal olan ürünleri daha çok kullanıyoruz. Dezenfektan kullanımını çok abartmamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaçak ürün kullanmamaya dikkat ettiğini söyleyen Ersan Akbal ise şunları söyledi:

"Dezenfektan kullanıyorum, yanımda taşıyorum. Ellerimizden başka bir yere sürmememiz tamamen bilinçsizlik olur. Bilinçli olduğumuz ve doğru kullandığımız müddetçe hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum."

Kaynak: DHA

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