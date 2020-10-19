Uzmanından dikkat çeken maske uyarısı: Son derece riskli

Pandemi nedeniyle geçilen kontrollü yaşamda, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli ve resimli maskelerle okullarına giden öğrencilerin, bazı arkadaşlarının maskelerini beğenip, değiştirmelerinin başta koronavirüs olmak üzere solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıkları da bulaştırabileceği belirtildi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, okullarda yüz yüze eğitime başlayan çocukların aileleri tarafından maske değişimi konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiğini anlattı. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.

'MASKE ARACILIĞI İLE HASTALIK BULAŞMA OLASILIĞI VAR'

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kontrollü sosyal hayat kapsamında okullarda yüz yüze eğitimin başladığını belirterek, "Tabii okullar bu açıdan en riskli bölgelerden bir tanesi. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımız da bazı ülkelerde okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında ciddi bir artış olduğu görüldü ve okullar tekrar kapatılmak zorunda kalındı. Çocuklar şu an ülkemizde okula gidiyor. Arkadaşının yüzünde çizgi film karakterli maske görüyor ve çok beğeniyor. Daha sonra ise maskeyi arkadaşıyla değiştirmek istiyor. Bu çok riskli bir durum. Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı çocuklar arasında bu virüsün dolaşımı söz konusu olabilir. Çocuk bunu eve götürebilir ama bunun dışında riskler de var. Yani solunum yolu virüslerinin bulaşması da damlacıklar aracılığıyla oluyor. Çocuk maskesi aracılığıyla bunu arkadaşına bulaştırabilir veya mevsimsel grip dediğimiz aynı şekilde bulaştırabilir. Bu maske aracılığıyla 'beta bakterisi' diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de aynı şekilde bulaşır. Maske aracılığı ile arkadaşına bulaştırabilme olasılığı vardır" dedi.