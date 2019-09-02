UZMANINDAN DOĞALGAZ KAZALARINA KARŞI UYARI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL (DHA)

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar oluştu. Doğalgaz kazalarının önüne geçebilmek için uzmanından uyarılar geldi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi, 2135. Sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Dairede ise büyük çapta hasar oluştu.

“PATLAMALAR CİHAZLARIN VE TESİSATLARIN BAKIMSIZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR"

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)'ta Makine Mühendisi olan Sabri Doğan, doğalgazın güvenli kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Doğan, “Doğalgaz kazaları veya doğalgaz patlamaları ya da zehirlenmeler, genellikle cihazların ve tesisatların bakımsızlığından kaynaklanıyor. Patlamalar, özellikle yetkisiz kişilerin ya da kullanıcının kendisinin tesisata müdahale etmesinden kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar eğer bir değişiklik ihtiyaçları hasıl olursa, kombinin yerini veya ocak bağlantısını değiştirecekler ise bunun gibi bakım onarım gerektiren durumlarda mutlaka yetkili kişilere başvurmalılar, kendileri tesisata müdahale etmemeliler. Yetkili kişiler de tadilatı mutlaka İGDAŞ'a bildirmeleri gerekiyor. Gaz arzını durdurduktan sonra gerekli müdahalenin yapılması gerekiyor. Bu müdahaleler sırasında oluşabilecek en ufak bir aksilik kazalara sebep olabiliyor" dedi.