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Uzmanından ’Hepatit Virüsü’ açıklaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Gastroenteroloji AD Öğretim Üyesi Doç.

Uzmanından ’Hepatit Virüsü’ açıklaması

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Gastroenteroloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çelik, hepatit hastalığı ile bilgiler vererek, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün hangi kişilerde daha çok görülebileceği konusunda bilgi verdi.
Çelik, Hepatit B hastalığının nasıl bulaştığını, hastalığın belirtilerini ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Çelik, karaciğer hastalığı olan Hepatit’in kan veya vücut sıvıları ile bulaştığını hatırlatarak, "Hepatit C virüsü bulunan hastaların yüzde 30’unda siroz hastalığı da görülüyor. Vatandaşlar hastalıktan habersiz olduğu için tedavi olma fırsatını kaçırıyor. Hastalığın risk grubundakiler ise hastalığın sık görüldüğü bölgelere seyahat edenler, düzenli olarak kan almak zorunda olan hastalar, kan verenler, diyaliz hastaları, organ nakli gereken hastalar, uyuşturucu bağımlıları gibi vatandaşlardır. Hepatit hastalığı Hepatit B ve C virüsünün neden olduğu inflamasyonlu karaciğer hastalığıdır. Hastalık, enfekte kişinin kan veya diğer vücut sıvıları (kan, semen) ile bulaşır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde Hepatit B virüsü, çoğunlukla doğumda çocuğa geçer. Hepatit B virüsü, Hepatit A gibi temas etmek, su ve yiyeceklerle ya da iş yerinde insanlarla aynı ortamda bulunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı çatal bıçağı kullanmak ile bulaşmaz. Virüsü taşıyıcı bir böcek veya hayvan yoktur” dedi.

“Hepatit C hastalarının yüzde 30’u siroz”
Hastalık teşhisi konulduktan sonra tedavisinin başarılı geçtiğini belirten Doç. Dr. Çelik şunları söyledi: “Dünyada yaklaşık 250 milyon hepatit B, 100 milyon hepatit C virüsü taşıyıcısı olduğunu, yılda altı yüz bin insanın hepatit B’ye bağlı hastalıklardan ölüyor, Hepatit C hastalarının yüzde 30’a varan oranlarda siroz hastalığı görülüyor. Günümüzde iki hastalık için de oldukça etkili tedavi seçenekleri mevcut olmasına rağmen hastaların büyük kısmı hastalığından habersiz ve bu yüzden tedavi fırsatını kaçırıyorlar. Basit bir kan tetkiki ile hepatit B ve Hepatit C hastalığına tanı konulabilmekte ve hastalar oldukça başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. Hastalığın tedavisi olmakla birlikte en iyi yol hastalıktan korunmaktır. Aşısı mevcuttur. Özellikle hastalığın yaygın olduğu ülkelerde daha önce Hepatit B aşısı yapılmamış çocuklara ve 18 yaş üstü bireylere aşıları yapılmalıdır. Yeter ki ihmal etmeyin” diye konuştu.

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