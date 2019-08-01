Uzmanından ’Hepatit Virüsü’ açıklaması

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Gastroenteroloji AD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Çelik, hepatit hastalığı ile bilgiler vererek, belirtileri ve tedavisi hakkında açıklamalarda bulundu. Virüsün hangi kişilerde daha çok görülebileceği konusunda bilgi verdi.

Çelik, Hepatit B hastalığının nasıl bulaştığını, hastalığın belirtilerini ve tedavisi hakkında bilgi verdi. Çelik, karaciğer hastalığı olan Hepatit’in kan veya vücut sıvıları ile bulaştığını hatırlatarak, "Hepatit C virüsü bulunan hastaların yüzde 30’unda siroz hastalığı da görülüyor. Vatandaşlar hastalıktan habersiz olduğu için tedavi olma fırsatını kaçırıyor. Hastalığın risk grubundakiler ise hastalığın sık görüldüğü bölgelere seyahat edenler, düzenli olarak kan almak zorunda olan hastalar, kan verenler, diyaliz hastaları, organ nakli gereken hastalar, uyuşturucu bağımlıları gibi vatandaşlardır. Hepatit hastalığı Hepatit B ve C virüsünün neden olduğu inflamasyonlu karaciğer hastalığıdır. Hastalık, enfekte kişinin kan veya diğer vücut sıvıları (kan, semen) ile bulaşır. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde Hepatit B virüsü, çoğunlukla doğumda çocuğa geçer. Hepatit B virüsü, Hepatit A gibi temas etmek, su ve yiyeceklerle ya da iş yerinde insanlarla aynı ortamda bulunmakla, sarılmak, kucaklaşmak, öksürmek, aksırmak, aynı çatal bıçağı kullanmak ile bulaşmaz. Virüsü taşıyıcı bir böcek veya hayvan yoktur” dedi.