HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzmanından korkutan 'kene' uyarısı! 'Bu seneki vakalar...'

Uzmanından korkutan 'kene' uyarısı! 'Bu seneki vakalar...'

22.05.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de 23 yaşındaki Birhan Baş, kene ısırmasına bağlı yakalandığı Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığını 3 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından atlattı. Uzmanından ise kene ile ilgili korkutan bir uyarı geldi. Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi. İşte uzman isimden dikkat çeken kene açıklamasının detayları!

Uzmanından korkutan 'kene' uyarısı! 'Bu seneki vakalar...'

Mide bulantısı ve ateş şikayetiyle ilçe devlet hastanesine giden 23 yaşındaki Birhan Baş, buradaki müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan incelemede kene ısırmasına bağlı olarak KKKA teşhisi konulan Baş, tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan ve 3 gün yoğun bakımda tedavi edilen Birhan Baş, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Başından geçenleri anlatan Baş, "Burada 3 gün yoğun bakımda kaldım. Ardından normal servise çıkardılar. Zordu ve sıkıntılı bir süreç oldu. Kene hafife alınacak bir şey değil. Tedavisi de zor oldu. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle hayvancılıkla uğraşanların" dedi.

8c70c337-af32-41b0-b45e-6a280e8cb39e

"MAALESEF BU SENEKİ VAKALARIMIZ BİRAZ SIKINTILI VE HIZLI SEYREDİYOR"

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Orta Anadolu Bölgesi’nde özellikle Tokat, Yozgat ve Sivas’ta keneyle bulaşan KKKA dediğimiz durum maalesef mayıs ayından ağustos ayına kadar çok fazla vatandaşımızda görülmeye başladı. Bu sadece keneyle bulaşmanın dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bulaşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da bulaşıyor. Bu vatandaşlarımızda özellikle ani yükselen 40 dereceleri bulan ateş, vücutta halsizlik, kas ağrıları ile başlayıp ölümcül kanamalara kadar seyreden bir tablo oluşturabiliyor. Bu noktada da Kayseri olarak biz bu bölgelerden gelen hastayı mayıs ayı başlangıcından bu yana kabul etmeye başladık. Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle açık havada bulundukları zamanlarda açık renkli ve vücutlarını kapatacak şekilde kıyafetler giymeleri ve çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmeleri faydalı olacaktır. Eve döndüklerinde de kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerde kene olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da herhangi bir ateş, ani gelişen bir kas ağrısı ve ishal gibi bir tablosu olduğunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

c48d70ab-c225-4c33-a3b9-0b9f75472473

Toker, vücuduna kene yapıştığını fark eden vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Keneye kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Poşet, eldiven, naylon veya mendille vücuda en yakın olan bölgeden sıkıca tutup bir hamlede çıkartabilirse bunu yapabilir. Ancak keneyi patlatmak, yakmak ve herhangi bir yanıcı madde dökmek kesinlikle sakıncalıdır. Bu noktada virüsü hayvan daha fazla kana karıştırabilir. Tek hamlede çıkartılamadığı takdirde mutlaka acil servislere başvurup sağlık çalışanlarından bu konuda yardım istemeliler" diye konuştu.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan ABD'de yaşayan Türklere uyarıBakanlıktan ABD'de yaşayan Türklere uyarı
Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!
Anneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kestiAnneden kahreden çığlık: Kocam çocuklarımı kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

İzmit Körfezi'ni bastılar! Tedirgin etti...

Korkunç cinayet! Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü

Korkunç cinayet! Şampiyon motosikletçi çorbacıda öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

En ufak temas onu bir heykele dönüştürüp vücudunu kilitliyor

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.