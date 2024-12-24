Uzmanından korkutan uyarı: 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısı bu hastalığa sahip olabilir!

Op. Dr. İşcan, miyop hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun ekran süresi nedeni ile miyop hastalığının 25 yıl içerisinde dünya nüfusunun yarısını etkileyebileceğini aktaran Op. Drç İşcan, özellikle günde 2-4 saat arasında ekran önünde olan ofis çalışanlarında yüzde 50-90 oranında dijital göz yorgunluğu sendromu görüldüğünü söyledi.

GÖZLERİMİZİ DİNLENDİRMELİYİZ

Bu durumun gözlerde yorgunluk, kuruluk ve odaklanma problemlerine yol açtığını ifade eden Op. Dr. Yalçın İşcan, "Bunu önlemenin yolu var, nasıl ki ayakta durduğumuzda bacaklarımızı dinlendirmek oturuyorsak gözlerimizi de dinlendirmemiz gerekiyor. 20 dakikada bir, 20 saniye 6 metre uzağa bakıp gözleri dinlendirmek çok önemli.

'ÇOCUKLAR EKRANDAN UZAK TUTULMALI'

Bir de ışığı filtre eden gözlük camları kullanmak da göz sağlığı için önemlidir. Çocuklar günde en az 2 saat dışarıda gün ışığında vakit geçirmeli. Çocukların da ekranlardan uzak tutulması gerekiyor'' dedi.

İHA

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır