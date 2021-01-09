Uzmanından koronavirüse karşı diyet reçetesi

Koronavirüsten koruduğu iddiasıyla kamuoyuna yansıyan bir besin ve vitamin takviyelerinin şehir efsanesi olduğunu söyleyen Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Yaşar, “Pandemi döneminde dengeli beslenme, ihtiyacınız olan tüm vitamin ve mineralleri karşılar, düzenli gıda takviyelerine ihtiyaç yok. Polikliniklerde pandemi sürecinde nasıl beslenmeliyiz ve takviye olarak ne almalıyız sorularıyla sık karşılaşıyoruz. Enfeksiyonlar esnasında vücudun enerji ve besin ihtiyacı artar. Bu nedenle COVİD-19 dahil tüm enfeksiyonlar öncesi ve sonrasında sağlıklı beslenmek çok önemli. Hiçbir yiyecek veya diyet takviyesi COVID-19 enfeksiyonunu önleyemez. Kısa süreli diyetler yerine, yaşam tarzı haline gelen sağlıklı beslenme şekli, güçlü bağışıklık sistemi oluşturmanın en önemli yoludur” diye konuştu.

'VÜCUTTAKİ İLTİHABI AZALTAN YAĞLAR'

Taze sebze ve meyve tüketiminin sağlıklı diyet için ihtiyacımız olan lif, vitamin ve minerallerin çoğunu karşıladığını söyleyen Doç. Dr. Yaşar, “Tam tahıl, fındık, doymamış yağ asitlerinden zengin zeytinyağı ve susam yağı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendireceği gibi vücuttaki iltihabın azalmasına yardımcı olur. Günlük 6-8 bardak su tüketimi güçlü bağışıklık sistemi için önemli. Şeker içerikli hazır meyve suları, sıvı tüketimi açısından iyi bir alternatif değil” ifadelerini kullandı.