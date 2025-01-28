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  4. Uzmanından kritik uyarı: Fazla kurutulmuş bitki çaylarını tüketmeyin!

Uzmanından kritik uyarı: Fazla kurutulmuş bitki çaylarını tüketmeyin!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
28.01.2025 11:00
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Doğanın bize sunduğu mucizeler hastalıklardan korunmamızı sağlıyor. Soğuk havalar kış çayına olan talebi artırırken uzmanı fazla kurutulmamış bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye etti.

Uzmanından kritik uyarı: Fazla kurutulmuş bitki çaylarını tüketmeyin!

Yozgat'ta aktarlık yapan Yakup Yılmaz, havaların soğuk olmasından dolayı kış çaylarına talebin arttığını söyledi. C vitamini zengini ıhlamur, kuşburnu, adaçayı gibi ürünleri müşterilere önerdiğini belirten Yılmaz, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkilerin daha çok satıldığını ifade etti. Adaçayı, ıhlamur, altın otu, ebegümeci, karanfil gibi birçok karışık kış çayı çeşit bulunduğunu ve hastalık çeşidine göre önerilen bitkilerin de değişkenlik gösterdiğini söyleyen Yılmaz, “Boğaz ağrısı için gelenlere ebegümeci ve adaçayını birlikte tüketmelerini öneriyoruz. Boğazdaki iltihabı alıyor. Kuvvetli öksürük şikayeti olanlara ayva yaprağını öneriyoruz. Rahatlatıcı özelliği var. Soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlar için ise ıhlamur ve kuşburnu öneriyoruz” dedi.

“BİTKİLERİ FAZLA KULLANMAK DOĞRU DEĞİL”

Her bitkinin dozunda kullanılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Bitkiler gereğinden fazla kullanılırsa mide bağırsak problemleri olabilir. Bunun için ölçülü şekilde bir süre kullanmak lazım. Örneğin 1 hafta kullandıktan sonra vücudun dinlendirilmesi lazım. Çok kullanıldığında bağırsak florası bozulabilir” şeklinde konuştu.

“IHLAMURUN KİLOSU 2 BİN LİRA”

Bitki çaylarının küçük paketler halinde veya kilo işi satıldığını belirten Yakup Yılmaz, fazla kurutulmamış bitki çaylarının tüketilmesini tavsiye ederek, “Ihlamurun kilosu 2 bin lira, kuşburnu 200 lira, paketli kış çayları 90 lira ile 60 lira arasında değişiyor. Geçen dönemde yangınların olması nedeniyle ıhlamur ağaçları da yandı. Piyasada ıhlamur bulmak zorlaştı. Fiyatı astronomik şekilde yükseldi. Vatandaşlar 20, 30, 50 gram şeklinde az az alıyor” diye konuştu.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur bitki çayı
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