Uzmanından Kurban Bayramı beslenmesi uyarısı

Kurban Bayramı beslenmesi hakkında uyarılarda bulunan Diyetisyen Meryem Arslan Yılmaz, fazla et tüketiminin sindirimin sistemini zorladığını ifade ederek, et ile birlikte limon, kimyon ve sebze tüketiminin sağlıklı bir bayram geçirilmesine yardımcı olacağını belirtti.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesinde görevli Diyetisyen Meryem Arslan Yılmaz, bayram beslenmesi konusunda uyarılarda bulundu. Bayramda yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, bayram ile birlikte et tüketiminin arttığını ve yaklaşık iki öğünün etten oluşmasının ise sindirim sistemini zorladığına dikkat çekti. Yılmaz, sindirimi kolaylaştırmak adına limon ve kimyon ile probiyotik içerikli içeceklerin tercih edilmesi hususuna da değindi. Özellikle kolestrol hastalarına dikkat çeken Yılmaz bir öğünün yağsız et olması ve bayramdan sonraki bir hafta boyunca sebze ağırlıklı yemek programı oluşturulması gerektiğini ifade eden Yılmaz şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’nda genellikle ilk öğünümüz et oluyor. Öncelikle bunu düzenlemek gerekir. Güne güzel bir kahvaltı ile başlamamız gerekiyor. Kahvaltıda yumurta tüketmeyebiliriz çünkü gün boyu protein alımı yeterli olacaktır. Ardından ara öğünleri düzenli yapmamız gerekir. Bol su içmemiz gerekiyor. Eti biraz dinlendirdikten sonra tüketmemiz gerekmekte. Eti pişirme şekli de haşlama ya da ızgara kullanmalıyız. Kavurmalardan ve etin yağlı yerlerinden uzak durmamız gerekiyor."

“Limon, kimyon ve probiyatik et sindirimini hızlandırıyor”

Etin sindiriminin kolaylaştırılması için probiyotik, limon ve kimyonun yardımına dikkat çeken Yılmaz, “Etin sindirimi için bol limon ve kimyon kullanmamız gerekiyor. Etin yanında, çiğ, haşlama ve ızgara sebzeleri bol tüketelim. Ete olan ihtiyacımızı ister istemez bira azaltacak, eti daha az tüketmiş olacağız. Et tüketimi ile beraber sindirim sistemi çok zorlanır. Sindirim sistemini dengede tutmak için ve daha kolay sindirmek için probiyotik desteği kullanabiliriz. Probiyotik içecek de tercih edilebilir. Günde bir bardak probiyotik içecek bayram boyunca mutlaka tüketilmeli. Çiğ sebze ve meyve gurubunu özellikle desteklenmeli çünkü et ve etin sindirimi ile beraber bağışıklık sistemimiz biraz zorlanıyor, bunun için çiğ sebze ve meyve tüketimini artırmamız gerekiyor. İki öğünde et olacaksa, eti daha az porsiyonlar şeklinde tüketmemiz gerekiyor. Ara öğünleri destekleyerek ete olan ihtiyacımızı azaltmamız gerekiyor” diye konuştu. “Bol su tüketilmesi şart”

Ekmek seçiminde de dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Yılmaz, “Normal ekmek yerine tahıllı ve çavdarlı ekmekleri ya da kepekli lavaşları tercih edelim. En önemlisi de su. Bayram boyunca 2 buçuk-3 arası su mutlaka tüketilmeli çünkü sindirimi destekleyecek ve metabolizmayı hızlandıracaktır. Soğuk içecek tercih ederken asitli içeceklerden uzak durulmalı. Maden suyu, soğuk bitki ve yeşil çaylar, ev yapımı şekersiz olmak şartıyla limonata tüketilebilir” dedi.