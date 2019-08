Uzmanından Kurban Bayramı’nda eti doğru pişirme önerileri

"Mangal yaparken et ile ateş mesafesini ayarlayın"

Etlerin, mangalda ızgara olarak pişirilecekse, vitamin ve mineral kaybını en aza indirmek ve dumanın içinde yer alan zehirli maddelerin ete geçmesini engellemek için önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Dyt. Lala, “Kömür tam olarak yandıktan ve yarı kor haline geldikten sonra etler pişirilmeli, ateşle et arasındaki mesafenin en az 15 santimetre olmasına dikkat edilmelidir. Etin besin değerinden maksimum fayda sağlamak ve yağını olabildiğince azaltmak için en uygun ve sağlıklı yöntem buharda pişirmedir. Bu sayede etin vitamin ve mineral değerlerinde kayıp yaşanmaz. Lezzetli ve sağlıklı bir et yemeği için baharatlardan faydalanılabilir. Kekik, biberiye, kırmızıbiber, karabiber, kimyon gibi baharatlar kullanılarak, baharatların; hazmı kolaylaştırıcı etkisi ile sindirim sisteminin, antioksidan özelliği ile de tüm vücudun yükü hafifletilebilir. Et, besin öğelerini kaybetmemesi ve içeriğindeki mikroorganizmaların çoğalmaması için buzdolabında 0-2 derecede 3-5 gün, derin dondurucuda -18 derecede 3 ay boyunca saklanabilir. Etler; büyük parçalar yerine kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara yrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine konularak buzdolabının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, sıcak suda ya da dışarıda çözdürülmemelidir. Etler buzdolabının alt raflarında çözdürülmeli, çözdürülen et bekletilmeden hemen pişirilmeli ve tekrar dondurulmamalıdır. Öncelikle her şeyin bir sınırı olduğu unutulmamalı Kurban Bayramı diye et sınırsız bir şekilde tüketilmemelidir. Kolesterol, kalp-damar hastaları eti daha dikkatli bir şekilde, porsiyon kontrolünü sağlayarak tüketmelidir. Yaşa, kişisel özelliklere, fiziksel aktivite durumuna, beslenme alışkanlıklarına, hastalık durumuna göre değişmekle birlikte kadınların günlük et tüketimi 100-120 gram, erkeklerin ise 150-180 gram civarında olmalıdır. Et tüketirken yanında mutlaka tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, bulgur pilavı gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları yer almalıdır. Ayrıca ette bulunan demirin emilimini arttırmak için etin yanında mutlaka C vitamini içeren sebzeler, bol yeşillikli yağsız salatalar tüketilmelidir. Et yemeklerinin yanında asitli/gazlı içecekler yerine ayran, ev yapımı meyve suları ve sade maden suyu gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir” diye konuştu.