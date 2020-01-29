Uzmanından obezite uyarısı: ‘Geni suçlama kendini suçla’

Endokrinolog Prof. Dr. Mitat Bahçeci, obezitenin ülkemizde son 12 yılda yaklaşık yüzde 94 oranında arttığını, ilkokul çocuklarında bile şişmanlık oranının yüzde 8’e ulaştığını söyledi.

Obezitenin genetikle ilgisinin olduğunu, ancak bunun tek bir gene bağlanıp suçlu ilan edilemeyeceğini belirten Endokrinolog Prof. Dr. Mitat Bahçeci, "Geni vücudunuzdaki bomba gibi düşünün bombanın pimini çekmezseniz patlamaz. Obezitede de bombanın pimini çeken şey, beslenme modeli, hareketsiz yaşam ve çevresel faktörlerdir. Anne ve babası obez olan bir çocuğun obez olma ihtimali daha yüksektir. Çünkü aşırı yemek yenilen bir evde çocuğun da yemesi kaçınılmaz olur” dedi.

İzmir Kent Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci, özellikle göbek çevresinde yağlanmanın olduğu obezitenin tip 2 diyabet, hipertansiyon, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolon kanseri ve en önemlisi kalp hastalıklarına yol açtığını hatırlattı. Ülkemizde obezite görülme sıklığının 20 yaş üstü erkeklerde yüzde 20-25, kadınların ise yüzde 35

