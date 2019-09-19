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Uzmanından onkoloji hastaları için beslenme önerileri

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Yaşadığımız çevre, stres, genetik yapı ve beslenme faktörü kanserin oluşum nedenleri arasında yer alıyor.

Uzmanından onkoloji hastaları için beslenme önerileri

İSTANBUL, (DHA)- Yaşadığımız çevre, stres, genetik yapı ve beslenme faktörü kanserin oluşum nedenleri arasında yer alıyor. Beslenmenin kanser oluşumundaki önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, onkoloji hastaları için beslenme önerilerinde bulundu.

Yiyeceklerin üretildiği ortam, hava, su ve toprak koşulları, kullanılan kimyasal maddeler, besinlerin üretiminden tüketimine kadar geçen tüm aşamalar sağlığımızı etkilemekte ve bu da beslenmenin kanser oluşumunda önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir. Medicana International İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Yıldız Melek Aksoylu, kanser tedavisinde olumlu düşünmenin, iyi bir beslenmenin ve egzersiz yapmanın tedavi üzerinde pozitif etkileri olduğunu belirtti.

Aksoylu, “Kanser tedavisi sırasında bazı hastaların beslenme düzenlerinde herhangi bir değişiklik olmazken, bazı hastalarda tedavi ciddi beslenme eksikliklerine neden olmaktadır. Kanser hastalığı ve tedavi basamakları herkes için zor bir süreçtir. Fakat geleceğimizi düşünerek bu süreci daha sağlıklı geçirmeye odaklanırsak, zorlukları minimuma indirebilir, iyileşme sürecimizi hızlandırabiliriz” ifadelerini kullandı.

HASTALIKLARIN TEMELİNDE OBEZİTE VAR

Diyetisyen Melek Aksoylu birçok hastalığın temelinde yatan faktörün obezite olduğunu, kanser ölümlerinin de obezite ile ilgili olduğu çeşitli araştırmalarla tespit edildiğini ifade etti.
Aksoylu “Bu yüzden ideal vücut ağırlığınızı korumalı, beden kitle indeksinizin 18,5

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