Uzmanından sahte içki uyarısı: Öldürmezse kör ediyor

Metil alkolün kullanıldığı, merdiven altı yerlerde üretilen içkilerin tüketimiyle birlikte kasım ayından yol sonuna kadar 104 kişi yaşamını yitirdi. Ani koma ve ölümlere neden olan sahte içki kullanımında, vücutta da kalıcı hasarlar olduğu uzmanlarca vurgulandı. Çok ciddi göz problemleri yaşandığına dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Karaarslan, "Bunlardan en sık karşılaştığımız, metil alkol kullanımına bağlı olarak gelişen ani körlüklerdir. Bu ani körlükler birkaç saat içinde de gelişebiliyor, 36 saat içinde de görülebiliyor. Ani körlüğün hızlı bir şekilde oluşmasına sebebiyet veren mesele kaçak içkilerde metil alkol kullanılmasıdır" diye konuştu.

'KALICI GÖZ KASLARI FELCİNE NEDEN OLABİLİR'

Metil alkolün yüzde 98 oranında nörotoksik madde olduğuna işaret eden Opr. Dr. Karaarslan, "Özellikle gözün iç bölgesinde retina dediğimiz tabakadaki sinir hücrelerini ya da görme sinirinin tamamını aniden etkileyerek görme problemlerine yol açabiliyor. Merkezi sinir sistemi ile göz kaslarının uyumlu çalışmasını etkileyerek ani şaşılıklara ve çift görmeye de sebebiyet verebiliyor. Hem problemlerin ortaya çıkış süresi hem şiddeti ve oranı metil alkolün oranıyla değişecektir. Kaçak olarak üretilen bu içkilerdeki metil alkol oranını tespit etmekte mümkün değil. Yoğun miktarda metil alkol kullanıldıysa ya da o içkiden yoğun miktarda alındıysa geri dönüşümsüz hasar bırakıp kalıcı körlüklere ya da kalıcı göz kasları felçlerine neden olabiliyor" dedi.

(DHA)

