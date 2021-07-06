Uzmanından şipşak mide bulantısını geçiren en etkili tarifler

Mide, kuşkusuz gün içinde karşımıza çıkan faktörlerden en çabuk etkilenen iç organlardan biri. Bu nedenle bulantının ne zaman geleceği belli olmuyor fakat evde ulaşabileceğiniz pratik yiyecek ve içeceklerle bulantınızı yok edebilirsiniz. İşte karşınızda günlük yaşantımızı zindan edebilecek mide bulantısını geçirmek için hazırlayabileceğiniz basit tarifler:
Bu yöntem kulağa daha da mide bulandırıcı gelebilir fakat sonucu katlanmaya değer.
Çok eski zamanlardan beri bulantıya deva için kullanılan rezene ve papatya çayları, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterir. İçlerine birkaç damla limon ve karanfil ekleyerek daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.
Mukoza salgısını arttırarak mideyi korumaya yardımcı olan muz sayesinde bulantınız için etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.
İçerdiği prebiyotikler sayesinde sindirimi kolaylaştıran turşu, sindirim sistemimiz için oldukça yararlı bir besin. Bir bardak suya yaklaşık 1 çay kaşığı turşu suyu ekleyerek içerseniz mide bulantınız azalacak.
Turşu suyu gibi mideyi alkalize ederek bulantıyı azaltan diğer bir madde ise karbonat. Ilık suya yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içerseniz midenizin rahatladığını göreceksiniz. Ama dikkat! Bu karışım hamile kadınlara pek önerilmiyor.
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