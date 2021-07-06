Uzmanından şipşak mide bulantısını geçiren en etkili tarifler

Mide, kuşkusuz gün içinde karşımıza çıkan faktörlerden en çabuk etkilenen iç organlardan biri. Bu nedenle bulantının ne zaman geleceği belli olmuyor fakat evde ulaşabileceğiniz pratik yiyecek ve içeceklerle bulantınızı yok edebilirsiniz. İşte karşınızda günlük yaşantımızı zindan edebilecek mide bulantısını geçirmek için hazırlayabileceğiniz basit tarifler:

1. NANE LİMON ÇAYI

Bir cezve suyun içerisine kabuğuyla beraber dilimlenmiş yarım limonu ve 2 tatlı kaşığı kuru/taze naneyi ekleyin.

Ocağın altını kısık ateşte yakın ve ara sıra karıştırarak kaynayana kadar bekleyin.

Kaynayan çayınızı tatlandırmak için bir miktar şeker ekleyerek karıştırın ve altını kapatın. Nane-limon çayınız hazır!

2. SOĞAN

Bu yöntem kulağa daha da mide bulandırıcı gelebilir fakat sonucu katlanmaya değer.

Antibakteriyel ve iltihap sökücü özelliğe sahip soğanı rendeleyin ve bir tülbent yardımıyla suyunu sıkın.

1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil ve 1 çay kaşığı soğan suyunu karıştırın. Mide bulantınıza kadar iyi geldiğine inanamayacaksınız!

3. ELMA SİRKESİ

Oldukça yaygın kullanılan bu yöntem için yalnızca sirkeye ve suya ihtiyacınız var.

1 bardak saf suya 1 yemek kaşığı elma sirkesini ilave ederek için. Bulantınızdan eser kalmayacak!

4. PAPATYA VE REZENE

Çok eski zamanlardan beri bulantıya deva için kullanılan rezene ve papatya çayları, mideyi rahatlatıcı bir etki gösterir. İçlerine birkaç damla limon ve karanfil ekleyerek daha etkili bir sonuç alabilirsiniz.

5. MUZ

Mukoza salgısını arttırarak mideyi korumaya yardımcı olan muz sayesinde bulantınız için etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

6. TURŞU SUYU

İçerdiği prebiyotikler sayesinde sindirimi kolaylaştıran turşu, sindirim sistemimiz için oldukça yararlı bir besin. Bir bardak suya yaklaşık 1 çay kaşığı turşu suyu ekleyerek içerseniz mide bulantınız azalacak.

7. KARBONAT

Turşu suyu gibi mideyi alkalize ederek bulantıyı azaltan diğer bir madde ise karbonat. Ilık suya yarım çay kaşığı karbonat ekleyerek içerseniz midenizin rahatladığını göreceksiniz. Ama dikkat! Bu karışım hamile kadınlara pek önerilmiyor.



